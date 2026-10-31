Ken Roczen (Suzuki) dominiert AUSX in Auckland (Neuseeland)

Vor knapp 18.000 Zuschauern im North Harbour Stadium von Auckland feierte Ken Roczen einen perfekten Rennabend. Der US-Supercross-Champion gewann beim zweiten Lauf der australischen Supercross-Meisterschaft alle drei SX1-Finalläufe und sicherte sich damit souverän den Gesamtsieg.

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Schon im Zeittraining hatte der Thüringer mit einer Rundenzeit von 50,246 Sekunden die Bestmarke gesetzt. Nach dem Sieg im zweiten Vorlauf entschied der Suzuki-Pilot auch die Superpole für sich. Seine Zeit von 50,085 Sekunden blieb unerreicht.

Roczen mit perfekter Bilanz

Das Rennen wurde im Triple-Crown-Format ausgetragen. Nach dem ersten Start konnte Roczen einen Sturz gerade noch verhindern, gewann dann alle 3 Finalläufe vor Christian Craig (Honda) und Luke Clout (KTM).

Cole Davies dominiert die SX2

Auch Cole Davies lieferte vor seinem neuseeländischen Heimpublikum eine makellose Vorstellung ab. Der Yamaha-Pilot war im Qualifying der Schnellste und gewann anschließend alle drei SX2-Finalläufe. Cameron McAdoo (Honda) belegte mit drei zweiten Plätzen den zweiten Gesamtrang. Der amtierende australische SX2-Champion Ryder Kingsford (Honda) komplettierte das Podium.

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Die AUSX-Meisterschaft wird am 7. November mit den AUSX Open im GMHBA Stadium von Geelong fortgesetzt.

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Ergebnis Auckland SX1:

Ken Roczen, (USA), Suzuki Christian Craig (USA), Honda Luke Clout (AUS), Cedric Soubeyras (F), Kawasaki Aaron Tanti (AUS), Yamaha) Austin Politelli (F), Honda Vince Friese (USA), Stark

Ergebnis Auckland SX2

Cole Davies (NZL), Yamaha Cameron McAdoo (USA), Honda Ryder Kingsford (AUS), Honda Brodie Connolly (AUS), Honda Max Anstie (GB), Yamaha





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