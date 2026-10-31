Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. Supercross

  6. /

  7. News

Werbung

Ken Roczen (Suzuki) dominiert AUSX in Auckland (Neuseeland)

Ken Roczen war beim zweiten Lauf der AUSX-Meisterschaft in Auckland (Neuseeland) nicht zu schlagen. Der Suzuki-Pilot gewann alle drei SX1-Finalläufe. Lokalmatador Cole Davies dominierte die SX2.

Supercross

Ken Roczen gewann in Auckland
Ken Roczen gewann in Auckland
Foto: Suzuki
Ken Roczen gewann in Auckland
© Suzuki

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Vor knapp 18.000 Zuschauern im North Harbour Stadium von Auckland feierte Ken Roczen einen perfekten Rennabend. Der US-Supercross-Champion gewann beim zweiten Lauf der australischen Supercross-Meisterschaft alle drei SX1-Finalläufe und sicherte sich damit souverän den Gesamtsieg.

Werbung

Werbung

Schon im Zeittraining hatte der Thüringer mit einer Rundenzeit von 50,246 Sekunden die Bestmarke gesetzt. Nach dem Sieg im zweiten Vorlauf entschied der Suzuki-Pilot auch die Superpole für sich. Seine Zeit von 50,085 Sekunden blieb unerreicht.

Roczen mit perfekter Bilanz

Das Rennen wurde im Triple-Crown-Format ausgetragen. Nach dem ersten Start konnte Roczen einen Sturz gerade noch verhindern, gewann dann alle 3 Finalläufe vor Christian Craig (Honda) und Luke Clout (KTM).

Im Artikel erwähnt

Cole Davies dominiert die SX2

Auch Cole Davies lieferte vor seinem neuseeländischen Heimpublikum eine makellose Vorstellung ab. Der Yamaha-Pilot war im Qualifying der Schnellste und gewann anschließend alle drei SX2-Finalläufe. Cameron McAdoo (Honda) belegte mit drei zweiten Plätzen den zweiten Gesamtrang. Der amtierende australische SX2-Champion Ryder Kingsford (Honda) komplettierte das Podium.

Werbung

Werbung

Die AUSX-Meisterschaft wird am 7. November mit den AUSX Open im GMHBA Stadium von Geelong fortgesetzt.

Ergebnis Auckland SX1:

  1. Ken Roczen, (USA), Suzuki

  2. Christian Craig (USA), Honda

  3. Luke Clout (AUS),

  4. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

  5. Aaron Tanti (AUS), Yamaha)

  6. Austin Politelli (F), Honda

  7. Vince Friese (USA), Stark

Ergebnis Auckland SX2

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha

  2. Cameron McAdoo (USA), Honda

  3. Ryder Kingsford (AUS), Honda

  4. Brodie Connolly (AUS), Honda

  5. Max Anstie (GB), Yamaha


Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM