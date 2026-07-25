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George Russell (Mercedes/5.): «Ich habe mir das nicht im Detail angesehen»

George Russell hofft auf einen verlässlichen Motor, auch wenn die sich Energie-Probleme in Ungarn weniger stark bemerkbar machen als in Belgien. Der siebenfache GP-Sieger vertraut ganz seinem Team.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

George Russell auf dem Hungaroring
George Russell auf dem Hungaroring
Foto: XPB
George Russell auf dem Hungaroring
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Ferrari hat bislang auf dem Hungaroring den Ton angegeben, Lando Norris im McLaren und Max Verstappen im Auto von Red Bull Racing dahinter. Wo ist Mercedes?

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George Russell in beiden Freitagtrainings blasser Fünfter, Kimi Antonelli machte in den ersten 60 Trainingsminuten dem dänischen Reservisten Frederik Vesti Platz, im zweiten Training konnte der Italiener aus verschiedenen Gründen keine schnelle Runde fahren und taucht nur auf P11 auf.

In Belgien litt der Rennwagen von Russell an einem scheinbar unerklärlichen Speed-Mangel. Mercedes wittert ein Software-Problem.

Im Artikel erwähnt

Und nun? Russell, der gegenwärtige WM-Dritte, sagt: «Ehrlich gesagt habe ich es mir das alles nicht im Detail angesehen, weil ich dem Team vertraue, dass alles gelöst wird.»

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«Selbst wenn wir genau das gleiche Problem wie in Belgien hätten, wäre der Unterschied wahrscheinlich nur zehn Prozent von dem gewesen, was wir in Spa gesehen haben, einfach aufgrund der unterschiedlichen Charakteristik dieser zwei Strecken. Das hier ist etwas ganz Anderes.»

«Der Hungaroring fühlt sich komplett anders an als zuvor Spa, und die moderne Antriebseinheit ist auf dieser Strecke ziemlich beeindruckend. Energie-Management ist viel weniger wichtig, wir haben reichlich Dampf aus den Kurven heraus, und die Hinterreifen werden auf der Runde stark beansprucht.»

«Wir haben als Team noch viel Arbeit vor uns, und sowohl für Kimi als auch für mich war das Auto am Freitag ehrlich gesagt alles andere als grossartig. Wir haben reichlich Verbesserungspotenzial. Es war sehr windig und böig, und der Wind wird sich von Freitag auf Samstag drehen – wir müssen es schaffen, die Abstimmung zu optimieren und uns perfekt den neuen Verhältnissen anzupassen.»

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01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

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