George Russell zieht Lando Norris auf: «Wenn es ein paar Zehntel bringt...»

Für George Russell läuft es neben der Strecke besser als auf der Bahn: Der Mercedes-Routinier hat sich in der Sommerpause verlobt – wie die entsprechenden Bilder in den sozialen Medien beweisen. Und seine Langzeit-Freundin Carmen Montero Mundt hat ja gesagt.

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In Zandvoort wurde Russell darauf angesprochen. Und er verriet: «Es war sehr speziell, um ihre Hand anzuhalten. Und es war ein guter Zeitpunkt, um es zu tun. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und es war ein interessanter Prozess, den Ring zu entwerfen und alles zu planen. Ich dachte, dass ich die richtigen Worte finden würde, doch als ich auf die Knie ging, war ich plötzlich nervös. Doch es war grossartig.»

Dann scherzte der 28-Jährige mit Blick auf Formel-1-Weltmeister Lando Norris, der mit ihm in der FIA-Pressekonferenz den Medien Rede und Antwort stand: «Ich hoffe, dass es ein paar Zehntel bringt – selbst Lando wird sich verloben, wenn es ein paar Zehntel bringt...»

In ernsterem Ton betonte Russell dann, welch wichtige Rolle das persönliche Umfeld spielt: «Das Privatleben ist wirklich wichtig. Denn wir alle haben ein so hektisches Leben, und die Leute, die mit uns leben, nehmen eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung aller Emotionen ein, die dieses Leben mit sich bringt. Ich bin schon wirklich lange mit Carmen zusammen, und es wird sich wohl nicht viel ändern, denn sie ist schon sehr lange ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Es ging eher darum, den nächsten Schritt zu gehen.»

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Auf einen möglichen Kinderwunsch angesprochen, winkte der siebenfache GP-Sieger ab: «Das wird in nächster Zeit kein Thema sein, denke ich. Zumindest wüsste ich von nichts, doch in Zukunft wird es dann sicherlich ein Thema werden.»