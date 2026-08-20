Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin: Keine WM-Läufe, MXoN vielleicht

Mathis Valin, der im Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Portugal in Führung liegend gestürzt war, wird in dieser Saison nicht in die Motocross-WM zurückkehren.

Werbung

Werbung

Der französische MX2-Youngster, der im Talkessel den Grand Prix of Germany gewonnen hatte, wurde am Dienstag 20 Jahre alt. «In den ersten Wochen nach meiner Verletzung konnte ich nur leicht trainieren. Seit ein paar Tagen trainiere ich wieder auf dem Rad und Tag für Tag, Woche für Woche spüre ich eine gewisse Verbesserung», erklärte der Franzose. «In zwei Wochen werde ich mich weiteren medizinischen Untersuchungen stellen, um grünes Licht von den Ärzten zu erhalten.»

Keine Rennen in Übersee

«Natürlich hoffe ich, Anfang September grünes Licht zu bekommen, aber für einen Grand Prix muss man in der besten körperlichen Verfassung sein und da die letzten drei Rennen so weit entfernt sind, wäre das nicht einfach», meint Valin.

MXoN ist das Ziel

«Mein Ziel ist es natürlich, mich so schnell wie möglich zu erholen», erklärte er weiter. «Falls ich vom französischen Verband ausgewählt werde, am 4. Oktober in Ernée beim Motocross der Nationen zu starten, werde ich dabei sein. Letztes Jahr hat mir diese Veranstaltung so viel Spaß gemacht, dass ich hoffe, wieder Teil unseres Teams sein zu können. Aber wir müssen jetzt einfach auf die nächsten Untersuchungen warten, um sicherzustellen, dass ich wieder auf ein Motorrad steigen kann.»

Werbung