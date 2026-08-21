Unverhofftes Formel-1-Comeback in Zandvoort: Yuki Tsunoda weilte im Urlaub

Für Yuki Tsunoda hat sich zum Ende der Formel-1-Sommerpause ein Herzenswunsch erfüllt: Er kehrt wieder in die Startaufstellung der Königsklasse zurück. Allerdings nur temporär, denn er wird im GP-Renner von Racing Bulls-Pilot Liam Lawson Gas geben. Der Neuseeländer rückt hingegen ins Red Bull Racing Team auf, um an der Seite von Max Verstappen auf Punktejagd zu gehen. Dies, weil Isack Hadjar sich am Handgelenk verletzt hat, was eine Teilnahme am GP-Wochenende in Zandvoort verhindert.

Werbung

Werbung

Tsunoda weilte im Urlaub, als der entscheidende Anruf kam, wie er im Fahrerlager am Dünenkurs erzählte: «Ich war mit meinem Manager und anderen Freunden in Griechenland am Strand. Ich hing aber nicht nur da rum, sondern trainierte weiter. Doh als ich den Anruf bekam, sass ich am Strand und war ziemlich entspannt, weil ich das Meer betrachtete.»

«Es hiess, ich muss nach Grossbritannien, und ich war gerade erst 24 Stunden in Griechenland, deshalb fragte ich nach, warum ich zurück sollte. Da hiess es, dass ich in dieser Woche vielleicht ein Rennen fahren werde. Und da habe ich natürlich gesagt, dass ich zurückkomme», berichtete der Red Bull-Reservist.

«Es kam sehr unerwartet», betonte Tsunoda. «Und ich bin nun ziemlich gelassen und freue mich auf den Einsatz. Denn auf diesen Augenblick habe ich gewartet, ich habe ihn herbeigesehnt», fügte der 26-Jährige an. Er ist sich sicher: «Sowohl körperlich als auch mental denke ich, dass ich einsatzbereit bin. Denn ich habe nun sehr lange schon täglich trainiert, ich hatte ja auch genug Zeit dafür, da ich sonst nicht viel gemacht habe.»

Werbung

Werbung

«Ich muss mich einfach ans Auto gewöhnen, denn ich denke, es wird sich ganz anders anfühlen als jenes im vergangenen Jahr.» Dass wegen des Sprint-Formats nur ein Training ansteht, sei sehr knifflig. «Deshalb habe ich auch keine allzu hohen Erwartungen», offenbarte Tsunoda ausserdem.