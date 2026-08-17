Günther Steiner zur Zukunft Max Verstappen: «Mercedes braucht ihn nicht»

Im Podcast Up to Speed hat sich der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner mit GP-Sieger David Coulthard und Gastgeber Jolie Sharpe zum Plaudern getroffen. Dabei hat Steiner auch über die Zukunft von Max Verstappen gesprochen.

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Der 61-jährige Südtiroler findet: «Wenn Max den Rennstall wechseln würde, dann müsste er etwas Besseres finden als Red Bull Racing, und ganz ehrlich – es gibt nicht viele Teams, die besser sind als RBR.»

Günther Steiner Foto: XPB Günther Steiner © XPB

Steiner weiter: «Gewiss, Red Bull Racing ist derzeit nicht Leitwolf, aber der Rennstall aus Milton Keynes gehört nach wie vor zu den vier Top-Teams. Und nur ein Top-Team käme für Max in Frage, um weiter Formel 1 zu fahren.»

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«Doch bei Ferrari sind die Plätze besetzt mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Und Mercedes braucht Max nicht mehr, denn dort haben sie mit Kimi Antonelli gewissermassen den nächsten Verstappen gefunden.»

«Bleibt also noch McLaren. Aber mal Hand aufs Herz – ist McLaren wirklich besser als Red Bull Racing? Aus meiner Sicht hat RBR mindestens einen grossen Vorteil. McLaren ist Kunde von Mercedes, Red Bull Racing hingegen hat den eigenen Motor, in Zusammenarbeit mit Ford, und ein Werksmotor ist immer die bessere Lösung als ein Kundenmotor.»