Vor Niederlande-GP Zandvoort: Ticker, Sprintformat, TV, so wird das Wetter

Zandvoort ist eine meteorologische Wundertüte: Bei der niederländischen Rennstrecke in den Dünen haben wir in den vergangenen Jahren so ziemlich jedes Wetter erlebt.

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Der Grosse Preis der Niederlande 2021 und jener von 2022 hatten vorrangig drei Dinge gemeinsam: ausverkaufte Tribünen, wunderbares Sommerwetter, Sieg von Max Verstappen.

2023 dann ein hochspannender Grand Prix bei Wechselbedingungen, Lokalheld Verstappen gewann zum dritten Mal in Folge.

2024 beendete McLaren-Ass Lando Norris den Durchmarsch von Verstappen, nun wieder bei freundlichem Spätsommerwetter.

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2025 folgte ein zwischenfallreicher Grand Prix, mit Motorschaden von Norris, Crash von Lewis Hamilton und einem erneuten McLaren-Sieg, dieses Mal mit Oscar Piastri vor Max Verstappen. Die Fans freuten sich über viel Sonne.

Und 2026? Die niederländischen Meteorologen sagen: Die ganze Woche über immer wieder Schauer, abgelöst von sonnigen Abschnitten, so nahe am Meer geht das ratz-fatz. Daher ist es aus heutiger Sicht noch nicht möglich, genau vorherzusagen, welche Teile des Sprint-Wochenendes auf nasser Bahn stattfinden werden.

So oder so werden wir Sie über alle wichtigen Aspekte mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden halten. Wir tickern für Sie von der Sprint-Quali (21. August), vom Sprint und von der GP-Quali (22. August) und natürlich vom Grand Prix (23. August).

Was unsere TV-Kollegen aus den Niederlanden berichten, finden Sie in unserer Aufstellung,

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Niederlande-GP im TV

Freitag, 21. August

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

07.20 Uhr: Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft & Loyalität

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

12.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Freies Training

12.30 Uhr: Freies Training

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Ungarn-GP kompakt

16.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.30 Uhr: Sprint-Qualifying

16.45 Uhr: ServusTV – Sprint-Qualifying Analyse

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Ungarn-GP kompakt

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

Samstag, 22. August

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

10.15 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

11.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

12.00 Uhr: Sprint

12.30 Uhr: ServusTV – Sprint Analyse

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris

15.20 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

15.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

15.55 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

16.00 Uhr: GP-Qualifying

17.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

18.45 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

Sonntag, 23. August

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

11.25 Uhr: Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Michael Schumacher

12.40 Uhr: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Fahrerparade

13.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Niederlande-GP

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Niederlande-GP

14.20 Uhr: SRF info – Vorberichte zum Niederlande-GP

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Niederlande-GP

14.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Niederlande-GP

15.00 Uhr: Grosser Preis der Niederlande

16.45 Uhr: ServusTV – Analysen und Interviews

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

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