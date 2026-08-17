Jeremy Seewer (KTM): Brutal auf einem Stein gelandet und abgeflogen

Die Strecke im schwedischen Uddevalla ist der dienstälteste Kurs im WM-Kalender. Eigebettet in eine Felsformation hat dieser Kurs etwas ganz Besonderes. Aber diese Romantik hat auch eine Kehrseite: Im Verlauf der Rennen werden immer wieder teils große Steine von den groben Stollenreifen freigelegt. Plötzlich herausragende Felsbrocken können dann zur gefährlichen Falle werden. Diesmal erwischte es unter anderem Jeremy Seewer.

Werbung

Werbung

Rahmenprofil komplett deformiert

Jeremy Seewer rangierte im ersten MXGP-Lauf schon im Bereich der Top-10. In der neunten Runde landete er nach einem Bergabsprung auf einem Stein und flog heftig ab. Die Wucht des Aufpralls deformierte das Rahmenprofil seiner KTM, das aus hochfesten Chrom-Molybdän-Stahl besteht.

Seewers Bestmarke von Herlings egalisiert

Besonders bitter: Uddevalla liegt dem Schweizer eigentlich. Auf dem Hartbodenkurs hatte er bereits dreimal gewonnen: 2017 in der MX2 auf Suzuki sowie 2022 und 2023 als Yamaha-Werksfahrer. Damit war Seewer bis zum vergangenen Wochenende der erfolgreichste noch aktive Pilot in Uddevalla.

Diese Bestmarke egalisierte nun Jeffrey Herlings. Nach seinen Erfolgen 2013 und 2014 feierte der Niederländer seinen dritten Grand-Prix-Sieg in Uddevalla.

Werbung

Werbung

In der langen Geschichte des schwedischen Klassikers waren nur Stefan Everts und Antonio Cairoli mit jeweils sechs GP-Siegen erfolgreicher. Joël Smets, Jeremy Seewer und Jeffrey Herlings kommen auf jeweils drei Erfolge.