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Jeremy Seewer (KTM): Brutal auf einem Stein gelandet und abgeflogen

Der schweizerische Van-Venrooy-KTM-Fahrer Jeremy Seewer musste den 1. Lauf in Schweden nach einem heftigen Abflug aufgeben. Nach dem Rennen legte er das Beweisstück vor: Den deformierten Rahmen.

Motocross-WM MXGP

Jeremy Seewers Rahmen wurde durch den Aufprall deformiert
Jeremy Seewers Rahmen wurde durch den Aufprall deformiert
Foto: Jeremy Seewer
Jeremy Seewers Rahmen wurde durch den Aufprall deformiert
© Jeremy Seewer

Im Artikel erwähnt

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Die Strecke im schwedischen Uddevalla ist der dienstälteste Kurs im WM-Kalender. Eigebettet in eine Felsformation hat dieser Kurs etwas ganz Besonderes. Aber diese Romantik hat auch eine Kehrseite: Im Verlauf der Rennen werden immer wieder teils große Steine von den groben Stollenreifen freigelegt. Plötzlich herausragende Felsbrocken können dann zur gefährlichen Falle werden. Diesmal erwischte es unter anderem Jeremy Seewer.

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Rahmenprofil komplett deformiert

Jeremy Seewer rangierte im ersten MXGP-Lauf schon im Bereich der Top-10. In der neunten Runde landete er nach einem Bergabsprung auf einem Stein und flog heftig ab. Die Wucht des Aufpralls deformierte das Rahmenprofil seiner KTM, das aus hochfesten Chrom-Molybdän-Stahl besteht.

Seewers Bestmarke von Herlings egalisiert

Besonders bitter: Uddevalla liegt dem Schweizer eigentlich. Auf dem Hartbodenkurs hatte er bereits dreimal gewonnen: 2017 in der MX2 auf Suzuki sowie 2022 und 2023 als Yamaha-Werksfahrer. Damit war Seewer bis zum vergangenen Wochenende der erfolgreichste noch aktive Pilot in Uddevalla.

Im Artikel erwähnt

Diese Bestmarke egalisierte nun Jeffrey Herlings. Nach seinen Erfolgen 2013 und 2014 feierte der Niederländer seinen dritten Grand-Prix-Sieg in Uddevalla.

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In der langen Geschichte des schwedischen Klassikers waren nur Stefan Everts und Antonio Cairoli mit jeweils sechs GP-Siegen erfolgreicher. Joël Smets, Jeremy Seewer und Jeffrey Herlings kommen auf jeweils drei Erfolge.

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Zeit

Bestzeit

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01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

15

29:32,199

1:50,336

25

02

Romain Febvre

Romain Febvre

1

15

+6,226

1:50,831

22

03

Tim Gajser

Tim Gajser

243

15

+11,356

1:50,510

20

04

Tom Vialle

Tom Vialle

16

15

+15,227

1:50,401

18

05

Ruben Fernandez

Ruben Fernandez

70

15

+21,246

1:50,938

16

06

Kay de Wolf

Kay de Wolf

74

15

+33,653

1:51,639

15

07

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Andrea Adamo

80

15

+39,734

1:51,880

14

08

Andrea Bonacorsi

Andrea Bonacorsi

132

15

+42,304

1:52,311

13

09

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

15

+45,861

1:53,235

12

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15

+54,934

1:52,802

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