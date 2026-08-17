Max Verstappen vor Niederlande-GP in Zandvoort: Neuer Helm, neuer Overall

Noch einmal Heimrennen in Zandvoort: Max Verstappen reist mit einer Portion Wehmut in die Dünen an der Nordsee – hier hat er die Grands Prix 2021, 2022 und 2023 von Pole-Position gewonnen, 2024 und 2025 stand ihm jeweils nur ein McLaren-Fahrer vor der Sonne, erst Lando Norris, dann Oscar Piastri.

Werbung

Werbung

Verstappen wird am kommenden Wochenende einen besonderen Helm tragen: angelehnt an die weltberühmten Keramik-Arbeiten aus Delft, natürlich im traditionellen Weiss-Blau und mit Blumen-Mustern.

Der 71-fache GP-Sieger schreibt dazu auf Instagram: «Für mein letztes Heimrennen – vielen Dank, Zandvoort. Ein Kult-GP, der mir Erinnerungen schenkte, die ich ein Leben lang nicht vergessen werde. Daher ein besonderer Helm, eine Hommage an die Niederlande und an Zandvoort.»

Red Bull Racing spendiert zum Abschied des Zandvoort-GP einen speziellen Overall, mit markanten orangenen Akzenten, als Sinnbild für die treuen Fans von Max, die «Orange Army». Max’ Startnummer 3 ist in Wellen dargestellt, als Hinweis auf die Lage der Zandvoort-Rennstrecke unweit der Nordsee.

Werbung

Werbung

Der Overall von Max Verstappen für den Grand Prix der Niederlande Foto: X/RedBullRacing Der Overall von Max Verstappen für den Grand Prix der Niederlande © X/RedBullRacing

Schon im Rahmen des Ungarn-GP vor der Sommerpause hatte Max zum kommenden Heimrennen gesagt: «Ich will das in vollen Zügen geniessen und mich von den Fans zuhause mit einem guten Rennen verabschieden.»