Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen vor Niederlande-GP in Zandvoort: Neuer Helm, neuer Overall

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen steht vor seinem sechsten und wohl letzten Heim-GP in Zandvoort: Der Niederländer verabschiedet sich mit neuem Helm, neuem Overall und netten Worten.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Der Helm von Max Verstappen fürs Heimrennen in Zandvoort
Der Helm von Max Verstappen fürs Heimrennen in Zandvoort
Foto: Instagram/MaxVerstappen
Der Helm von Max Verstappen fürs Heimrennen in Zandvoort
© Instagram/MaxVerstappen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Noch einmal Heimrennen in Zandvoort: Max Verstappen reist mit einer Portion Wehmut in die Dünen an der Nordsee – hier hat er die Grands Prix 2021, 2022 und 2023 von Pole-Position gewonnen, 2024 und 2025 stand ihm jeweils nur ein McLaren-Fahrer vor der Sonne, erst Lando Norris, dann Oscar Piastri.

Werbung

Werbung

Verstappen wird am kommenden Wochenende einen besonderen Helm tragen: angelehnt an die weltberühmten Keramik-Arbeiten aus Delft, natürlich im traditionellen Weiss-Blau und mit Blumen-Mustern.

Der 71-fache GP-Sieger schreibt dazu auf Instagram: «Für mein letztes Heimrennen – vielen Dank, Zandvoort. Ein Kult-GP, der mir Erinnerungen schenkte, die ich ein Leben lang nicht vergessen werde. Daher ein besonderer Helm, eine Hommage an die Niederlande und an Zandvoort.»

Im Artikel erwähnt

Red Bull Racing spendiert zum Abschied des Zandvoort-GP einen speziellen Overall, mit markanten orangenen Akzenten, als Sinnbild für die treuen Fans von Max, die «Orange Army». Max’ Startnummer 3 ist in Wellen dargestellt, als Hinweis auf die Lage der Zandvoort-Rennstrecke unweit der Nordsee.

Werbung

Werbung

Der Overall von Max Verstappen für den Grand Prix der Niederlande
Der Overall von Max Verstappen für den Grand Prix der Niederlande
Foto: X/RedBullRacing
Der Overall von Max Verstappen für den Grand Prix der Niederlande
© X/RedBullRacing

TV-Programm

Schon im Rahmen des Ungarn-GP vor der Sommerpause hatte Max zum kommenden Heimrennen gesagt: «Ich will das in vollen Zügen geniessen und mich von den Fans zuhause mit einem guten Rennen verabschieden.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien