Lewis Hamilton widerspricht Max Verstappen: «Es war ziemlich gutes Racing»

Max Verstappen schimpfte während des Spanien-GP auf dem Madring wie ein Rohrspatz. Der Red Bull Racing-Star hatte sich im Startgetümmel nach vorne gekämpft, dabei aber auch die Strecke verlassen. Und er war überzeugt: Wäre er nicht neben die Bahn gefahren, hätte es gekracht. Mit einer Fülle an Kraftausdrücken machte er seinem Ärger Luft, als ihn sein Renningenieur Gianpiero «GP» Lambiase anwies, die Position zurückzugeben, die er beim Abkürzen gewonnen hatte.

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Dabei bezeichnete er das Rennfahren auch als «Mickey Mouse Racing», auch nach dem Fallen der Zielflagge machte er aus seinem Herzen keine Mördergrube und erklärte gewohnt direkt: «Ich hätte das Auto beschädigt, wenn ich auf der Strecke geblieben wäre. Dann wäre der Sieg ja auch nicht in Reichweite gewesen. So einfach ist das. Ich habe in der ersten Kurve einfach mein Ding gemacht, aber Lewis versuchte es in den ersten beiden Kehren, geriet mit dem Unterboden auf die Randsteine und sprang auf die Strecke zurück. Deshalb musste ich die Bahn verlassen. Wäre ich da geblieben, hätte es definitiv gekracht. Mein Rennen hätte also in der zweiten Kurve vorbei sein können.»

Hamilton, der das Rennen wegen Bremsproblemen in der siebten Runde aufgeben musste, sah das ganz anders. Als er darauf angesprochen wurde, winkte er ab: «Nun, das war ziemlich gutes Racing, wenn ich ehrlich bin.» Den Hinweis, dass Verstappen dies im Ärger über die Rückgabe der Position gesagt habe, quittierte er mit einem einfachen: «Ja.»

Der siebenfache Weltmeister schilderte die Szene beim Start folgendermassen: «Ich hatte einen guten Start. Ich habe Max nicht gesehen und dann war es ein Kampf.» Über seine Bremsprobleme sagte er: «Ich bremste die fünfte Kurve an und das Auto wurde langsamer. Dann gab es einen Ruck beim Bremspedal und das Auto bremste nicht mehr so stark wie sonst. Deshalb nahm ich viel Speed mit und erwischte die Streckenbegrenzung. Danach kam das Pedal zurück und alles war gut. Doch nach ein paar Kurven war das Problem wieder da. Ich weiss wirklich nicht, woher das kam.»

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