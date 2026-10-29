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Lando Norris (McLaren): Mit eigenem Team 2027 in der Formel-2-Meisterschaft

Formel-1-Weltmeister Lando Norris freut sich: Sein neuer Rennstall «LN4 Fusion» hat die Erlaubnis erhalten, an der Formel-2-Meisterschaft 2027 teilzunehmen!

Formel 1

So wird der Formel-2-Rennwagen aus dem Norris-Rennstall LN4 Fusion aussehen
So wird der Formel-2-Rennwagen aus dem Norris-Rennstall LN4 Fusion aussehen
Foto: LN4Fusion
So wird der Formel-2-Rennwagen aus dem Norris-Rennstall LN4 Fusion aussehen
© LN4Fusion

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Gute Nachrichten für Formel-1-Champion Lando Norris vor dem GP-Wochenende in Mexiko: Es ist bestätigt worden, dass der neue Rennstall des McLaren-Asses – LN4 Fusion – an der Formel-2-Meisterschaft 2027 teilnehmen wird. LN4 Fusion ist der einzige neue Teilnehmer für den kommenden Dreijahres-Zyklus in der Formel 2.

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Damit ist klar: LN4 Fusion bietet eine ganze Leiter an für Nachwuchsfahrer im Autosport – Formel 4, Formel 3, Formel 2. Die Teilnahme in F4 und F3 war schon im September klar, für die F2 jedoch musste Norris einen Antrag stellen. LN4 Fusion tritt mit den Vermögenswerten des ehemaligen AIX-Teams an.

Der Franzose Bruno Michel, Geschäftsleiter der Formel 2: «Wir hatten grosses Interesse von Teams aus der ganzen Welt für diesen neuen Dreijahreszyklus erhalten, was die Stärke und Anziehungskraft unserer Meisterschaft unterstreicht. Wir haben zehn unserer aktuellen Teams behalten, die konsequent ihr Engagement gezeigt haben, die bestmögliche Umgebung für junge Fahrer zu schaffen, um sich auf die Formel 1 vorzubereiten.»

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«Ich freue mich nun, LN4 Fusion willkommen zu heissen. Sie werden beträchtliches Fachwissen mitbringen, und ich bin zuversichtlich, dass sie einen wertvollen Beitrag zur Meisterschaft leisten werden.»

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LN4-CEO Dan Richards: «Wir sind unglaublich stolz darauf, für 2027 in das FIA-Formel-2-Feld aufgenommen worden zu sein. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für LN4 Fusion und ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung der Vision, die wir bei der Einführung des Teams im September festgelegt haben.»

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«Von Anfang an war es unser Ziel, eine wettbewerbsfähige, nachhaltige Motorsportorganisation aufzubauen, die einen klaren Entwicklungsweg für Fahrer bietet und ein Umfeld schafft, in dem talentierte Menschen erfolgreich sein können. Die Formel 2 ist zentral für dieses Ziel und stellt die letzte und wohl anspruchsvollste Vorbereitungsstufe vor der Formel 1 dar.»

«So schnell nach der Einführung von LN4 Fusion einen Platz in der Meisterschaft zu sichern, ist eine fantastische Leistung und ein Beweis für die harte Arbeit aller, die an der Zusammenführung dieses Projekts beteiligt waren.»

«Es ist jedoch erst der Anfang. Wir erkennen das Wettbewerbsniveau in der Formel 2 und die Herausforderung, die vor uns liegt. Unser Fokus liegt nun fest darauf, die richtigen Grundlagen zu schaffen, uns mit aussergewöhnlichen Menschen zu umgeben und unseren Fahrern und dem Team die bestmögliche Gelegenheit zu geben, auf höchstem Niveau zu konkurrieren.»

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