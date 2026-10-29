KTM-Boss stapelt tief: «Zwei gute Quartale machen keine gesunde Firma»

Nach abgeschlossenem Sanierungsverfahren arbeitet sich KTM aus der Krise und kann auf ein vielversprechendes erstes Halbjahr 2026 zurückblicken. «Im zweiten Quartal haben wir zum ersten Mal seit zwei Jahren auf EBIT-Level die Gewinnschwelle erreicht», sagte Geschäftsführer Gottfried Neumeister im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com. «Endlich wieder Profit zu machen, ist eine große Erleichterung für uns. Ohne so viele loyale Kunden und die Händler, die uns unterstützen, sowie die Menschen in Mattighofen, die zu dieser Marke stehen und bereit sind, sich einzusetzen, um einen Beitrag zu leisten, wäre das alles nicht möglich. Wir müssen aber unsere Füße auf dem Boden behalten, ein gutes Quartal macht noch keine gute Bilanz. Und zwei gute Quartale machen keine gesunde Firma. Jeder blickt auf uns und wir müssen beweisen, dass das nachhaltig ist.»

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«Wir konnten unsere loyalen Kunden behalten und das Feuer und die Begeisterung für KTM erhalten», fuhr Neumeister fort. «Das war niemals weg, sonst wäre die Restrukturierung in dieser Form nicht gelungen. Es gibt zwei wichtige Faktoren: Unsere treuen Kunden und unsere Mitarbeiter. Mattighofen ist keine Weltstadt – wenn du dort bist, dann aus einem Grund: Weil du an KTM glaubst und deinen Beitrag leistest, dass diese Marke sich mit den Besten der Welt matchen kann. Das ist eine supersolide Basis.»

Neumeister weiß: Diese Vergleiche hinken

«Wir sind aufgrund der Insolvenz sehr tief runtergefallen», hielt der Österreicher fest. «Wer das Wachstum relativieren und den Erfolg nicht sehen will, sagt natürlich, dass wir von einem niedrigen Niveau kommen. Aber selbst, wenn ich von einem niedrigen Niveau komme: Wenn ich das Marktwachstum im jeweiligen Segment übertreffe, dann ist das trotzdem etwas, worauf man stolz sein kann . Der Gesamtmarkt wächst um 6 Prozent – wir sind im zweiten Quartal um 117 Prozent gewachsen, dieser Vergleich hinkt also, den kann man nicht ziehen. Aber ich muss schauen, wie wir uns von Quartal zu Quartal entwickeln. Im Umfeld der anderen europäischen Hersteller, die gerade alle schrumpfen, obwohl sie ihr Segment erweitert haben, konnten wir uns behaupten und zurückkommen. Wir sind noch nicht in alter Stärke, die Größe und das Wachstum sind aber nicht das Wichtigste.»

Wir haben zum ersten Mal ein Derivat aus der MotoGP. gottfried neumeister über die ktm 990 rc r

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Neumeister hat aus den KTM-Fehlern der Vergangenheit gelernt und sagt deshalb: «Wir wachsen nicht um des Wachsens willen, sondern müssen profitabel sein und super Produkte bauen. Wir haben ein wahnsinnig gutes Line-up an neuen Motorrädern, wie die Duke 990R. Die 990 RC R hat mehrere Vergleichstests gewonnen, wir haben zum ersten Mal ein Derivat aus der MotoGP. Wir haben den RC-R-Cup, der sehr gut angekommen ist, in dem die Menschen mit diesem Motorrad Rennen gefahren sind. Dieses Segment war lange Zeit totgesagt, alle wollten ein Naked-Bike fahren, eine Adventure oder Heritage, aber Bikes mit Verkleidung kommen zurück und sind am wachsen. Wir zeigen, dass dieses Motorrad von den Kunden und Medien angenommen wird. Unsere neue Super-Adventure, die 1390 mit dem automatischen Getriebe, bekommt auch unglaubliches Feedback. Es ist also eine Kombination aus neuen Produkten, die Nachfrage kreiert haben, und Bewährtem.»

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«In allen meinen wöchentlichen Berichten steht die Kurve von 2019 und aus dem Vorjahr drin, 2023 und 2022 sind ausgeblendet», erklärte Neumeister abschließend. «Das sind für mich keine Referenzen, da wurde nur reingepusht. Und davor waren die zwei Covid-Jahre. Ich kann dir mit einem Lächeln und Freude sagen, dass wir in allen Bereichen über der 2019er-Kurve liegen.»