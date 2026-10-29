Moto2-Saison 2027: Pramac Yamaha angelt sich Moto3-Ass Alvaro Carpe

Bereits in seiner Moto3-Rookie Saison im letzten Jahr zeigte Alvaro Carpe beeindruckende Leistungen. Der KTM-Ajo-Pilot erzielte 2025 fünf Podestplätze und belegte Gesamtrang 4. 2026 gelang dem mittlerweile 19-Jährigen ein nahtloser Übergang. Er schaffte in diesem Jahr bereits sieben Podestplätze und kämpft in der WM-Wertung um einen Top-3-Platz.

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Seine Zukunft ist bereits gesichert – Carpe wird 2027 im Team BLU CRU Pramac Yamaha in der Moto2-WM an den Start gehen. Dies gab die Truppe um Teamboss Paolo Campinoti vor dem Großen Preis von Malaysia bekannt.

«Der Aufstieg in die Moto2 bedeutet mir sehr viel, und dass ich diesen Schritt gemeinsam mit dem Team BLU CRU Pramac Yamaha gehe, macht ihn zu etwas ganz Besonderem», meinte Alvaro Carpe. «Ich freue mich riesig darauf, loszulegen, das Motorrad zum ersten Mal zu fahren und mit einem Team zusammenzuarbeiten, das so viel zu unserem Sport beigetragen hat und weiterhin beiträgt. Es ist eine Herausforderung, die wir mit großer Begeisterung und zugleich mit echter Freude angehen. Ich möchte mich bei Yamaha und Pramac dafür bedanken, dass sie mir diese Chance geben, sowie bei allen, die mich Tag für Tag unterstützen und mir helfen, meine Karriere Saison für Saison weiterzuentwickeln und zu verbessern.»

Carpe wird 2027 bei Pramac die Nachfolge von Izan Guevara antreten. Dieser wiederum kämpft in diesem Jahr mit Manuel Gonzalez (Intact GP) um den Moto2-WM-Titel. Nächstes Jahr wird Guevara in die MotoGP aufsteigen.

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Pramac Yamaha 2027 mit Alvaro Carpe und Alberto Ferrandez

Keine Veränderung gibt es bei Pramac hinsichtlich des zweiten Fahrers. So wird Moto2-Rookie Alberto Ferrandez (19) auch nächstes Jahr Teil des italienischen Teams sein. Die Aufstellung für 2027 stellt laut Pramac einen weiteren wichtigen Schritt im BLU CRU-Projekt dar, bei dem junge Talente im Mittelpunkt der langfristigen Vision von Yamaha und Pramac stehen.

«Wir freuen uns sehr, im Rahmen des BLU CRU-Projekts weiterhin mit Yamaha zusammenzuarbeiten und junge Talente auf ihrem Weg in die MotoGP zu fördern», betonte Paolo Campinoti. «Wir heißen Alvaro Carpe herzlich im Team willkommen und freuen uns darauf, ihn bei diesem wichtigen Schritt in seiner Karriere zu unterstützen. Alberto hat sich in dieser Saison hervorragend an die Moto2 angepasst, und wir sind zuversichtlich, dass er 2027 einen bedeutenden Schritt nach vorne machen und sich als einer der führenden Fahrer in dieser Klasse etablieren kann.»

Teamdirektor Gino Borsoi ergänzte: «Im nächsten Jahr werden wir einen Neuling begrüßen, der in dieser Saison in der Moto3 vielversprechende Leistungen gezeigt hat, indem er seine Wettbewerbsfähigkeit konsequent unter Beweis gestellt und eine starke Saison hingelegt hat. Das gibt uns allen Grund, optimistisch auf das BLU CRU Yamaha-Projekt zu blicken, das unser starkes Engagement für junge Talente widerspiegelt. Wir freuen uns zudem, Alberto für eine zweite Saison bestätigen zu können. Nach seinem Debütjahr hat er gezeigt, dass er über beträchtliches Potenzial verfügt, und wir erwarten, dass er 2027 einen wichtigen Schritt nach vorne machen und sich als Maßstab in der Klasse etablieren wird. Als Team werden wir beide Fahrer voll und ganz unterstützen, damit sie wettbewerbsfähig sind. Bei Alvaro hoffen wir, dass er sein Potenzial ab der Saisonmitte in vielversprechende Ergebnisse umsetzen kann, während das Ziel bei Alberto darin besteht, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und sich von Beginn der Meisterschaft an konstant unter den Top-10 zu etablieren.»