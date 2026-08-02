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Hoffnung für die deutschen GP-Fans: Fährt die F1 bald wieder in Hockenheim?

Die Königsklasse war letztmals 2020 in Deutschland unterwegs. Ein Comeback ist nicht ausgeschlossen, sagt Formel-1-CEO Stefano Domenicali. Dazu müssen allerdings klare Forderungen erfüllt werden.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

In Hockenheim war die Formel 1 zuletzt 2019 zu Besuch
In Hockenheim war die Formel 1 zuletzt 2019 zu Besuch
Foto: XPB Images
In Hockenheim war die Formel 1 zuletzt 2019 zu Besuch
© XPB Images

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Es gab eine Zeit, in der Deutschland gleich zwei Mal Gastgeber für die Formel 1 war. Damals sorgte Michael Schumacher für einen unvergleichlichen Boom der Königsklasse, und die GP-Stars gaben sowohl auf dem Nürburgring als auch auf dem Hockenheimring Gas. Doch das ist schon eine ganze Weile her.

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Der Formel-1-Zirkus schlug seine Zelte zuletzt 2020 auf deutschem Boden auf. Dies geschah nicht ganz freiwillig: Die Corona-Pandemie hatte die Möglichkeiten für die Entscheidungsträger des Sports stark eingeschränkt. Erst diese Notlage machte das Comeback auf dem Nürburgring möglich. Am 11. Oktober fand der Grosse Preis der Eifel statt, den Lewis Hamilton – damals noch im Mercedes unterwegs – für sich entschied.

Seither wurde mehrmals versucht, den Deutschland-GP wieder in den WM-Kalender zu bringen. Doch diese Bemühungen scheiterten meist am schnöden Mammon. Die Hoffnung haben die deutschen GP-Fans aber noch nicht aufgegeben, und das zu Recht, wie Formel-1-CEO Stefano Domenicali findet.

Im Artikel erwähnt

Unlängst erklärte der Italiener in einer Presserunde, dass das Interesse an der Königsklasse auch in Europa wächst, und er grundsätzlich für eine Rückkehr nach Deutschland sei. «Wir haben uns mit den Betreibern des Hockenheimrings wieder in Verbindung gesetzt, und es gab auch erste Gespräche. Sie sind gerade dabei, ihre Anlage zu modernisieren.»

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«Und wenn wir über die Ausrichtung eines Formel-1-Rennwochenendes sprechen, sind Investitionen auch nötig. Unsere Plattform verlangt das», erklärte der frühere Ferrari-Chef mit Blick auf die Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Grundsätzlich gehe es da aber nicht um kurzfristige Pläne, vielmehr sei ein mittelfristiges Comeback möglich, stellte er zudem klar.

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