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Supersport-Erster Dirk Geiger muss in Oschersleben aus der Boxengasse los

Das erste Rennen der Euro Moto Supersport am Samstag konnte der Yamaha-Pilot Dirk Geiger vom niederländischen Team Apreco von der Pole gewinnen. Dann machte der Motor schlapp.

Esther Babel

Von

Euro Moto Supersport

Dirk Geiger
Dirk Geiger
Foto: Yamaha
Dirk Geiger
© Yamaha

Im Artikel erwähnt

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Das Team Apreco Yamaha bestätigt in einer Pressemitteilung am Sonntagvormittag, dass Dirk Geiger das zweite Rennen des Wochenendes mit einem neuen Motor bestreiten wird. Dabei handelt es sich um seinen dritten Motor der Saison. Der bisher eingesetzte zweite Motor kam seit dem zweiten Rennen in Most zum Einsatz. Nach dem ersten Rennen in Oschersleben am Samstag berichtete Dirk Geiger, dass er in den letzten fünf Runden einen leichten Leistungsverlust sowie zusätzliche Vibrationen wahrgenommen habe. Den Sieg konnte er sicher nach Hause bringen.

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Die anschließende Datenanalyse bestätigte diese Eindrücke, ohne jedoch eine eindeutige Ursache identifizieren zu können. Um die genaue Fehlerursache festzustellen, müsste der Motor geöffnet werden, dabei würde die Plombe gebrochen werden. «Obwohl wir überzeugt sind, dass Dirk das zweite Rennen auch mit seinem zweiten Motor bestreiten könnte, möchten wir keinerlei Risiko eingehen. Daher haben wir uns vorsorglich entschieden, in dieser Saison den dritten Motor einzusetzen», erklärt Teamchefin Corine Brandhorst die Lage.

«Safety First bedeutet für uns, kein Risiko einzugehen», fügt sie hinzu. «Ich möchte mich bei Yamaha, Motor Presse und dem DMSB für die konstruktiven und unterstützenden Gespräche bedanken, die uns durch diesen Prozess begleitet haben. Infolgedessen wird Dirk das zweite Rennen in Oschersleben sowie das erste Rennen in Assen aus der Boxengasse starten müssen. Das Reglement war in diesem Punkt jederzeit eindeutig und wird von meinem Team sowie von Dirk Geiger selbstverständlich akzeptiert. Nun richten wir gemeinsam mit Dirk den Fokus darauf, in den kommenden beiden Rennwochenenden das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, um unsere Chancen im Kampf um die Meisterschaft zu wahren.»

Im Artikel erwähnt

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21:55,533

1:26,752

25

02

Lennox Lehmann

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28

15

+0,034

1:26,973

20

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Luca Göttlicher

Luca Göttlicher

99

15

+3,009

1:27,256

16

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Dirk Geiger

Dirk Geiger

Dirk Geiger

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60

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+8,216

1:26,963

13

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Marvin Siebdrath

Marvin Siebdrath

48

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+10,598

1:27,578

11

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9

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+17,981

1:28,154

10

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Filip Feigl

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15

+23,444

1:28,309

9

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Julius Caesar Rörig

24

15

+24,647

1:28,603

8

09

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Julius Frellsen

42

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+24,682

1:28,180

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