Supersport-Erster Dirk Geiger muss in Oschersleben aus der Boxengasse los

Das Team Apreco Yamaha bestätigt in einer Pressemitteilung am Sonntagvormittag, dass Dirk Geiger das zweite Rennen des Wochenendes mit einem neuen Motor bestreiten wird. Dabei handelt es sich um seinen dritten Motor der Saison. Der bisher eingesetzte zweite Motor kam seit dem zweiten Rennen in Most zum Einsatz. Nach dem ersten Rennen in Oschersleben am Samstag berichtete Dirk Geiger, dass er in den letzten fünf Runden einen leichten Leistungsverlust sowie zusätzliche Vibrationen wahrgenommen habe. Den Sieg konnte er sicher nach Hause bringen.

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Die anschließende Datenanalyse bestätigte diese Eindrücke, ohne jedoch eine eindeutige Ursache identifizieren zu können. Um die genaue Fehlerursache festzustellen, müsste der Motor geöffnet werden, dabei würde die Plombe gebrochen werden. «Obwohl wir überzeugt sind, dass Dirk das zweite Rennen auch mit seinem zweiten Motor bestreiten könnte, möchten wir keinerlei Risiko eingehen. Daher haben wir uns vorsorglich entschieden, in dieser Saison den dritten Motor einzusetzen», erklärt Teamchefin Corine Brandhorst die Lage.

«Safety First bedeutet für uns, kein Risiko einzugehen», fügt sie hinzu. «Ich möchte mich bei Yamaha, Motor Presse und dem DMSB für die konstruktiven und unterstützenden Gespräche bedanken, die uns durch diesen Prozess begleitet haben. Infolgedessen wird Dirk das zweite Rennen in Oschersleben sowie das erste Rennen in Assen aus der Boxengasse starten müssen. Das Reglement war in diesem Punkt jederzeit eindeutig und wird von meinem Team sowie von Dirk Geiger selbstverständlich akzeptiert. Nun richten wir gemeinsam mit Dirk den Fokus darauf, in den kommenden beiden Rennwochenenden das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, um unsere Chancen im Kampf um die Meisterschaft zu wahren.»