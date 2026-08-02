Euro Moto Oschersleben: Der Plan am Sonntag

Wer ein Ticket hat für die eine oder andere Tribüne hat damit auch freien Zugang ins Fahrerlager. Ab 13.30 Uhr ist die Boxengasse wieder für jedermann geöffnet. Um 14 Uhr geht’s weiter mit drei Euro Moto-Rennen am Stück.

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Die Eckdaten

Streckenlänge: 3667 Meter Richtung: Im Uhrzeigersinn Sektor 1: km 0,000 bis km 1,318 Sektor 2: km 1,318 bis km 2,625 (insgesamt 1,307 km) Sektor 3: km 2,625 bis km 3,667 (insgesamt 1,042 km) Pole-Position: Auf der rechten Seite Trainingsstart: Zwischen Kurve 10 und Kurve 11, rechte Seite Long-Lap-Strecke: Im Außenradius von Kurve 2 Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse: 60 km/h

Der Medizinmann

Nationale Notrufnummer: 112 Telefonnummer des medizinischen Zentrums: : +49 3949 - 920 642 Leitender Arzt: Dr. Martin Schweiger Öffnungszeiten des medizinischen Zentrums Sonntag: 7.00 – 19.00 Uhr Örtliches Krankenhaus: Helios Bördeklinik GmbH, Kreiskrankenhaus 4, 39387 Oschersleben, Telefon +49 3949 - 935 - 0

Der Rundflug

Wer gerade keinen Hubschrauber zur Hand hat, kann auch virtuell einen Rundflug über das Geländer der Motorsportarena Oschersleben machen. Den 360 Grad Rundflug gibt es dafür auch zum Nulltarif.

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Karriere in der Motorsport Arena

«Wir suchen vielleicht genau dich, um unser Team zu vergrößern und dir eine Ausbildung im Gastgewerbe oder im Veranstaltungsbereich zu ermöglichen», werben die Streckenbetreiber um Nachwuchs. «Die Motorsport Arena Oschersleben bietet zudem eine Vielzahl interessanter Vollzeit- und Teilzeit-Jobs an. Auch Schülerpraktikanten oder Studenten, die noch einen Betrieb für ein Pflichtpraktikum suchen, sind bei uns an der richtigen Stelle. Unsere Ausbildungsberufe sind Veranstaltungskauffrau/-mann, Koch/Köchin, Hotelfachfrau/-mann und Restaurantfachfrau/-mann. Eine Initiativbewerbung und Praktikumsanfrage sendest Du an: Motorsport Arena Oschersleben GmbH, Motopark Allee 20-22, 39387 Oschersleben oder per Mail an: info@motorsportarena.com.»

Der Stream

Wer nicht selbst vor Ort ist, kann sich am Sonntag ein schattiges Plätzchen nach seiner Wahl suchen und den Nachmittag mit dem Euro Moto Live-Stream von Radio Viktoria auf dem YouTube-Kanal der Serie anschauen. Dieses Mal erneut ohne die aufregenden Bilder der Drohne. Diese war im Budget des Promoters nicht drin, doch am Horizont zeichnet sich zum Ende der Saison noch eine Finanzierungsmöglichkeit ab. Neben dem Stream kann man zusätzlich das kostenlose Live-Timing von Anbieter Bike-Promotion und die Datenbank mit den offiziellen Resultaten nutzen.

Die Sendezeiten

11:45 Uhr – Welcome Moderation 11:50 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 1 (race start 12:00 Uhr) 12:55 Uhr – Moto4 Northern Cup Rennen 2 (race start 12:50 Uhr) 13:30 Uhr – Fan Walk 14:10 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 2 (race start 14:20 Uhr) 15:00 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 2 (race start 15:10 Uhr) 15:50 Uhr – Euro Moto Superbike 2 (race start 16:00 Uhr) 16:33 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 2 (race start 16:40 Uhr)

Das Wetter

In Oschersleben gibt es von morgens bis zum Nachmittag überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken bei Temperaturen von 12 bis 26°C. Am Abend gibt es in Oschersleben keine Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. Nachts ist es wolkenlos bei Tiefstwerten von 13°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 14 und 25 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

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Der Zeitplan am Sonntag den, 02.08.2026