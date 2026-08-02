Schwere Herz-Operation bei Ex-Lorenzo-Teammanager Wilco Zeelenberg

Der frühere MotoGP-Teammanager Wilco Zeelenberg hat bekanntgegeben, dass er sich Ende Juni einer schweren Herzoperation unterziehen musste. Der Niederländer fehlte deshalb unter anderem beim Grand Prix der Niederlande in Assen sowie beim Sachsenring und meldete sich nun mit einem Gesundheitsupdate auf Instagram zu Wort.

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«Wie einige von euch bemerkt haben, war ich beim Grand Prix der Niederlande im vergangenen Monat nicht dabei. Dafür gab es einen Grund», schrieb Zeelenberg. Was zunächst lediglich als routinemäßige Gesundheitsuntersuchung geplant war, entwickelte sich unerwartet zu einem ernsten medizinischen Eingriff.

Operation am offenen Herzen

Eigentlich sollte lediglich eine geplante Angioplastie mit dem Einsetzen eines Stents durchgeführt werden. Bereits am darauffolgenden Tag mussten die Ärzte jedoch eine Operation am offenen Herzen vornehmen.

«Die Chirurgen legten drei Bypässe an meinem Herzen», erklärte der Niederländer. Vier Wochen nach dem Eingriff zeigt sich Zeelenberg bereits wieder optimistisch. «Ich fühle mich schon deutlich besser und meine Genesung verläuft gut», berichtete der ehemalige MotoGP-Teammanager. Gleichzeitig bedankte er sich bei den behandelnden Ärzten sowie bei Familie, Freunden und allen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche.

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Wilco Zeelenberg kümmerte sich bei Yamaha jahrelang um Jorge Lorenzo Foto: Gold & Goose Wilco Zeelenberg kümmerte sich bei Yamaha jahrelang um Jorge Lorenzo © Gold & Goose

Zeelenberg gehörte über viele Jahre zu den bekanntesten Gesichtern im MotoGP-Fahrerlager. Nach seiner aktiven Karriere als Grand-Prix-Pilot arbeitete er zunächst als Teammanager von Jorge Lorenzo bei Yamaha. Anschließend wechselte er zum Petronas-SRT-Team, das später als RNF Racing und schließlich unter dem Dach von Trackhouse Racing antrat. Ende 2023 endete seine Tätigkeit im Team mit dem Einstieg von Davide Brivio als Teamchef.

Seitdem ist Zeelenberg als MotoGP-Experte für den niederländischen Fernsehsender Ziggo Sport tätig. Auch dort musste er zuletzt verletzungsbedingt pausieren. Nun kündigte der 59-Jährige jedoch seine baldige Rückkehr an. «Ihr werdet mich schon bald wieder als MotoGP-Analyst bei Ziggo Sport sehen», versprach Zeelenberg. Gleichzeitig gab er Entwarnung für seine eigene Veranstaltung «Meet The Speed»: «Die Jubiläumsausgabe zum 25-jährigen Bestehen findet definitiv statt – und ich kann es kaum erwarten, dabei zu sein.»