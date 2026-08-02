Speedway-GP Lodsch: Robert Lambert siegt – der Titelkampf ist wieder offen

Der Titelkampf in der Speedway-Weltmeisterschaft ist nach der Premiere auf der Bahn im polnischen Lodsch (Lodz) wieder offen und könnte sich in den verbleibenden drei Grands Prix sogar zu einem Dreikampf entwickeln. Dass dies so ist, ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass Weltmeister Bartosz Zmarzlik schwach in den Rennabend startete. Nachdem er nur einen Zähler aus zwei Läufen eingefahren hatte, steigerte er sich erst nach einem Wechsel auf sein eigentlich drittes Motorrad. Der Wechsel zahlte sich aus, denn der Pole schrieb in seinen verbleibenden drei Läufen sieben Punkte, musste aber fahrerisch oft ans Limit gehen. Mit dem Aus im ersten Last-Chance-Qualifier verpasste der Stettiner zum ersten Mal in dieser Saison den Finaleinzug, was seinen Verfolgern die Chance bot, nach Punkten aufzuschließen.

Werbung

Werbung

Auch Zmarzliks Verfolger Brady Kurtz wechselte nach zwei Durchgängen auf ein Ersatzmotorrad, hatte zu diesem Zeitpunkt aber schon drei Zähler geschrieben. Der Australier schrieb auf dem zweiten Motorrad genügend Punkte, um sich mit Topscorer Patryk Dudek, der 13 Punkte in den Vorläufen holte, den direkten Finaleinzug zu sichern. Zu Dudek und Kurtz gesellte sich Michael Jepsen Jensen, der gerade noch so in die Last-Chance-Läufe gerutscht war und im ersten Qualifier mit dem Finaleinzug das Maximum herausholte. Robert Lambert, dem in Malilla mit Maximum der direkte Finaleinzug gelang, dort aber nicht gewann, schaffte in Lodsch zum dritten Mal in Folge den Sprung in die Top-4 des Abends.

Der Endlauf hatte es vor allem in der ersten Runde in sich: Jepsen Jensen setzte sich vom äußeren Startplatz in Front, doch bereits auf der Gegengerade zog Lambert am Dänen vorbei an die Spitze. Sowohl Patryk Dudek als auch Brady Kurtz kassierten Jepsen Jensen ebenfalls und Lambert kontrollierte den weiteren Rennverlauf von der Spitze weg und fuhr zu seinem zweiten Grand-Prix-Sieg nach rund zwei Jahren.

Die Top-3 (v.l.): Dudek Lambert und Kurtz Foto: jarek pabijan Die Top-3 (v.l.): Dudek Lambert und Kurtz © jarek pabijan

Werbung

Werbung

Mit seinem Triumph in Lodsch ist Lambert der Mann in Topform: Der Brite holte in den letzten drei Rennen 56 von 60 möglichen WM-Punkten und rückte somit an Kurtz und Zmarzlik heran, die mit 109 Zählern die Wertung anführen. Vor den letzten drei Grands Prix in Riga, Vojens und Thorn (Torun) hält Lambert bei 101 Punkten.

Für Kai Huckenbeck endete sein Einsatz als Nachrücker mit dem 15. Platz. Der Werlter konnte drei Läufe auf dem dritten Rang beenden und holte damit einen Zähler mehr als der Ukrainer Nazar Parnitskyi, der Letzter wurde.

Kai Huckenbeck (rot) tat sich schwer Foto: jarek pabijan Kai Huckenbeck (rot) tat sich schwer © jarek pabijan

Ergebnisse Speedway-GP Lodsch/PL:

1. Robert Lambert (GB), 20 WM-Punkte/10 Vorlaufpunkte 2. Patryk Dudek (PL), 18/13 3. Brady Kurtz (AUS), 16/12 4. Michael Jepsen Jensen (DK), 14/7 5. Jan Kvech (CZ), 12/10 6. Bartosz Zmarzlik (PL), 11/8 7. Leon Madsen (DK), 10/8 8. Kacper Woryna (PL), 9/7 9. Max Fricke (AUS), 8/11 10. Jason Doyle (AUS), 7/7 11. Piotr Pawlicki (PL), 6/6 12. Andzejs Lebedevs (LV), 5/6 13. Anders Thomsen (DK), 4/5 14. Dominik Kubera (PL), 3/5 15. Kai Huckenbeck (D), 2/3 16. Nazar Parnitskyi (UA), 1/2



Last-Chance-Qualifier 1: 1. Michael Jepsen Jensen, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Kacper Woryna, 4. Max Fricke



Last-Chance-Qualifier 2: 1. Robert Lambert, 2. Jan Kvech, 3. Leon Madsen, 4. Jason Doyle



Finale: 1. Robert Lambert, 2. Patryk Dudek, 3. Brady Kurtz, 4. Michael Jepsen Jensen

Werbung