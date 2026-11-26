Seit drei Jahren ist Luca Marini Teil des offiziellen Honda-MotoGP-Werksteams. Doch auch für den 29-Jährigen stehen die finalen Rennen in vertrauter Umgebung an. Hätte man Marini vor zwei Jahren und nach einer katastrophalen Debütsaison mit der RC213V nach einer Veränderung gefragt, die Antwort wäre eindeutiger ausgefallen als im November 2026. Denn im finalen Jahr seines Vertrags griffen endlich etliche Verbesserungen, die Rossis Halbbruder wieder in die vordere Hälfte des Felds brachten. Erstmals war Marini der mit Abstand beste Honda-Pilot.

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Entsprechend zieht Marini eine gemischte Bilanz nach seiner Zeit beim weltgrößten Hersteller: «Es war in jedem Fall eine positive Erfahrung, denn ich habe mich sowohl als Fahrer als auch als Person weiterentwickelt. Aber es ist auch ein sonderbares Gefühl, zu einem Zeitpunkt zu gehen, an dem auch viele Dinge viel besser geworden sind. Es hat gedauert, aber die Veränderungen waren bedeutend und positiv – und manche davon werden auch erst im kommenden Jahr greifen, einige davon gingen auch von mir aus.»

Valencia, 2025: Marini befreite die Honda-Testabteilung

Marini weiter: «Auch habe ich das Gefühl, dass wir 2026 noch mehr hätten herausholen. Was mich angeht, haben wir nicht alles zu einem Ende gebracht, was wir angefangen haben.» Nicht vergessen ist auch der größte Verdienst: «Valencia 2025 war aus meiner Sicht der Höhepunkt. Wir konnten uns mit meinem Resultat von den Concessions befreien, insbesondere für die Honda-Testabteilung war das sehr gut.»

Schnell geht in Valencia der Blick nach vorne: «Jetzt freue ich mich aber auch auf viele neue Veränderungen – neue Bikes, neue Reifen, es wird sehr interessant – und ich freue mich auf den Wettbewerb, auch auf den mit den Honda-Piloten.»

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Marini: Augenmerk auf das Thema «Aerodynamik»

Als relevante Aufgabe sieht Luca Marini auch die weitere Entwicklung der Aerodynamik-Komponenten: «Die Veränderungen im Regelwerk sind hier nicht sehr groß – und generell bin ich überzeugt, dass es in diesem Feld noch viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Speziell Aprilia hat hier in den letzten 1–2 Jahren einen außergewöhnlichen Job gemacht, es ist eine schöne Herausforderung für alle Hersteller.»

Am kommenden Dienstag trifft Luca Marini in der Box von KTM-Tech3 auf seinen neuen Teamkollegen, Aufsteiger Senna Agius. Für den erfahrenen Italiener eine gute Ausgangssituation: «Die Tatsache, dass Senna aus der Moto2 kommt und sehr viel Erfahrung mit Pirelli hat, sehe ich als einen Vorteil auf unserer Seite.»