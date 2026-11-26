Exklusiv: Diese Formel-1-Rennen zeigt ServusTV im nächsten Jahr live
Auch im nächsten Jahr können die österreichischen Fans die Formel-1-Rennwochenenden live im Free-TV mitverfolgen. ServusTV zeigt 13 WM-Runden, die restlichen Rennen werden von ORF übertragen.
Die Formel-1-Liebhaber aus Österreich dürfen sich freuen, denn der österreichische Rechtehalter ServusTV und Sublizenznehmer ORF zeigen auch 2027 jedes Rennwochenende live im Free-TV. 13 Rennen sowie 6 von 10 Sprintrennen sehen die Fans live bei ServusTV.
Gleich nach dem Start der neuen Saison warten auf die Fans drei Rennen in Serie mit Saudi-Arabien, Australien und Japan. Bis zur Sommerpause geht es mit den Klassikern in Miami, Monaco und Silverstone weiter. Anschliessend folgen mit Spa und Monza zwei der traditionsreichsten Formel-1-Strecken im WM-Kalender.
Schlager, Klien, Gröbl, Lauda und Co. für ServusTV im Einsatz
Spektakuläre Rennen sind auch auf den Stadtkursen in Baku und Singapur garantiert – ebenfalls live bei ServusTV und ServusTV On zu sehen. Der Grand Prix von Mexiko, das Spektakel in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas und das Saisonfinale in Abu Dhabi komplettieren das Live-Angebot bei ServusTV und ServusTV On.
Damit werden auch die sechs Sprintrennen in Australien, Japan, Monaco, Grossbritannien, Italien und Abu Dhabi beim Rechtehalter aus Österreich zu sehen.
Das ServusTV-Formel-1-Team rund um Andrea Schlager, Christian Klien, Andreas Gröbl, Mathias Lauda und Patrick Friesacher liefert auch in der kommenden Saison die aktuellsten Informationen direkt aus der Boxengasse, spannende Analysen und Interviews und natürlich die packende Renn-Action live frei Haus. Zudem gibt es alle Rennen der Saison 2027, die ServusTV nicht live zeigt, re-live zu sehen.
Formel-1-WM 2027 - Rennaufteilung ServusTV und ORF
14.03. GP von Bahrain - live ORF
21.03. GP von Saudi-Arabien - live ServusTV
04.04. GP von Australien - live ServusTV
11.04. GP von Japan - live ServusTV
18.04. GP von China - live ORF
02.05. GP von Miami - live ServusTV
23.05. GP von Kanada - live ORF
06.06. GP von Monaco - live ServusTV
20.06. GP von Portugal - live ORF
04.07. GP von Großbritannien - live ServusTV
11.07. GP von Österreich - live ORF
25.07. GP von Belgien - live ServusTV
01.08. GP von Ungarn - live ORF
05.09. GP von Italien - live ServusTV
12.09. GP von Spanien - live ORF
26.09. GP von Aserbaidschan - live ServusTV
03.10. GP der Türkei - live ORF
10.10. GP von Singapur - live ServusTV
24.10. GP der USA - live ORF
31.10. GP von Mexiko - live ServusTV
07.11. GP von Brasilien - live ORF
20.11. GP von Las Vegas - live ServusTV
05.12. GP von Katar - live ORF
12.12. GP von Abu Dhabi - live ServusTV
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