Als Dritter des Finaltags und in der Gesamtwertung der Abu Dhabi Desert Challenge 2026 konnte Quintero gerade noch genügend Punkte einsammeln um sich den Fahrertitel zu sichern. Quintero ist der jüngste Fahrer in der Geschichte der den Titel gewinnt.

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Der 24-jährige US-Amerikaner weist 2026 nach den fünf ausgetragenen Rally-Raid-WM-Veranstaltungen insgesamt 167 Zähler auf seinem Konto auf, während Nasser Al Attiyah deren 162 verbuchen kann. Dessen Dacia-Teamkollege Sebastien Loeb platziert sich mit 161 Zählern in der WM auf Position drei.

Seth Quintero/Andrew Short (Toyota) gewinnen die Rally-Raid-Fahrer-WM 2026 Foto: Red Bull Seth Quintero/Andrew Short (Toyota) gewinnen die Rally-Raid-Fahrer-WM 2026 © Red Bull

Die 35. Abu Dhabi Desert Challenge war über die Woche hinweg von Dacia-Fahrern dominiert worden. Lediglich am zweiten Tag konnte ein Toyota-Team mit Quintero und seinem Beifahrer Andrew Short einen Tagessieg erringen. Die WM-Entscheidung wurde mit einem dramatischen Showdown auf den Finaltag vertagt, als das Toyota-Duo auf der vierten Etappe nach einem Navigationsfehler spät einen möglichen weiteren Tagessieg verschenkt hatte.

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Der überglückliche neue Weltmeister aus Kalifornien kommentierte: «Wir wussten von Anfang an, dass es nach dem gestrigen Pech Malheur heute nicht einfach werden würde und wir alles geben mussten».

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

US-Boy Seth Quintero sichert auf letzter Etappe der Saison den WM-Titel Foto: ASO US-Boy Seth Quintero sichert auf letzter Etappe der Saison den WM-Titel © ASO

«Ich bin nur ein Junge aus einer Kleinstadt. Ich wurde nicht mit einer Million Dollar geboren und habe mir den Hintern aufgerissen, um hierher zu kommen. Gestern Abend war ich wegen der ganzen Situation ziemlich niedergeschlagen, aber wir haben es schließlich geschafft».

«Den Titel habe ich nicht einfach gegen irgendwelche Zufallsgegner gewonnen. Er ist uns gegen die Besten der Welt gelungen. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin mit 120 Prozent gefahren und denke ich habe mir diesen Triumph verdient».

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Nasser Al-Attiyah stürmt zum Sieg bei der Rallye Abu Dhabi Foto: Red Bull Nasser Al-Attiyah stürmt zum Sieg bei der Rallye Abu Dhabi © Red Bull

Bei ihrer Abschiedsvorstellung aus der Rally-Rallye-Raid-WM verpasste die Dacia Sandriders-Equipe zwar knapp den Fahrertitel, konnte dafür aber die prestigeträchtige Konstrukteurs-Weltmeisterschaft sichern. Das Team beendete Toyotas seit 2022 ungeschlagene Serie an WM-Titeln dank der gemeinsamen Anstrengungen von Al Attiyah, Loeb und dem jetzt abgelösten Weltmeister Lucas Moraes. Toyota Gazoo Racing W2RC und Ford Racing errangen die Plätze zwei und drei in der Herstellerwertung.

Quinteros-Navigator Andrew Short sicherte sich den WM-Beifahrertitel. Der ehemalige Motorradfahrer verwies Fabian Lurquin und Edourad Boulanger, Copiloten von Al-Attiah und Loeb) auf die weiteren Podestpositionen.

Al Attiyah gewann die Rallye Abu Dhabi vor Loeb (+2:44 Minuten) und Quintero (7:02). Der Katarer feiert damit seinen sechsten Triumph in Abu Dhabi nach 2008, 2016, 2021, 2024 und 2025. Damit zieht er auf sechs Siege mit Jean-Louis Schlesser gleich und rückt bis auf einen Sieg von Stephane Peterhansels Rekord von sieben Siegen heran.

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Sebastien Loeb mit maßgeblichen Anteil am Hersteller-WM-Titel von Dacia Foto: Red Bull Sebastien Loeb mit maßgeblichen Anteil am Hersteller-WM-Titel von Dacia © Red Bull

Moraes bescherte mit seinem Erfolg auf der Finaletappe von Madinat Zayed nach Al Ain über insgesamt 379 Kilometer (davon 220 auf Zeit) einen letzten Sieg bei der Abschiedsvorstellung von Dacia. Der Brasilianer gewann vor Loeb (+27 Sekunden) und dem Toyota Hilux von Seth Quintero (+34). Nasser Al Attiyah verpasst das heutige Podium knapp und lag 48 Sekunden zurück.