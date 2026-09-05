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Klartext von Weltmeister Lando Norris: «Das ist einfach nur fürchterlich»

Champion Lando Norris blieb im Qualifying von Monza nur Neuntschnellster. Der McLaren-Star sprach von Pech, und erklärte, welches Problem seine Zeitenjagd im Königlichen Park besonders erschwert hat.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris fehlte in Monza im entscheidenden Moment der Windschatten
Lando Norris fehlte in Monza im entscheidenden Moment der Windschatten
Foto: Rew / XPB Images
Lando Norris fehlte in Monza im entscheidenden Moment der Windschatten
© Rew / XPB Images

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Für Lando Norris begann das Qualifying auf dem Highspeed-Kurs von Monza deutlich besser als es endete: Im ersten Segment war der Titelverteidiger noch der Drittschnellste, doch am Schluss musste er sich mit der neuntschnellsten Runde begnügen. Das hatte einen einfachen Grund, wie der McLaren-Star nach der Zeitenjagd erzählte.

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«Ich hatte einfach kein Glück, es war kein besonders schlechtes Qualifying. Wir hatten heute ein paar Probleme mit den Bremsen, und am Ende schaffte ich es einfach nicht, einen guten Windschatten zu finden. Das versuchen auf dieser Strecke natürlich alle, und bei mir hat es weder beim ersten noch beim zweiten Q3-Versuch geklappt», berichtete der aktuelle WM-Vierte.

«Ich hatte also einfach Pech, denn es war keine schlechte Runde. Es war auch nicht mein bester Umlauf, denn es gab einige Dinge, die ich besser hätte hinbekommen können. Aber der grösste Zeitverlust ist dem Fehlen eines Windschattens geschuldet», fügte der 26-jährige Brite an.

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Das Bremsproblem machte ihm besonders zu schaffen, erklärte der dreizehnfache GP-Sieger: «Wenn die Bremsen nicht das tun, was du erwartest, dann ist das einfach nur fürchterlich. wir bremsen hier teilweise von 325 km/h auf 80 km/h runter, und da willst du einfach vorhersehen können, was passiert. Du willst alles richtig fühlen.»

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«Denn sonst fehlt dir einfach das nötige Vertrauen. Es ist sehr einfach, die Räder zu blockieren. Das ist keine Erklärung dafür, dass es heute nicht so gut lief, aber natürlich half das auch nicht», stellte Norris klar. Gleichzeitig beteuerte er: «Ich kann mich nicht beschweren, ich hätte einfach beim ersten Mal eine bessere Runde hinbekommen müssen, das ist alles.»

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