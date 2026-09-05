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Strafe bedroht Oscar Piastri (McLaren) – Monza-Platz 3 bald futsch

Der Australier Oscar Piastri hat im Abschlusstraining zum Italien-GP in Monza den dritten Startplatz erkämpft, er muss sich Gasly und Russell geschlagen geben. Aber P3 könnte bald flöten gehen!

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Oscar Piastri im McLaren
Oscar Piastri im McLaren
Foto: McLaren
Oscar Piastri im McLaren
© McLaren

Im Artikel erwähnt

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Startplatz 3 für neunfachen GP-Sieger Oscar Piastri nach dem atemberaubenden Qualifying zum Traditions-GP von Italien im Autodromo Nazionale von Monza. Dem 25-jährigen Australier stehen Pierre Gasly und George Russell vor der Sonne.

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Piastri ist nach seiner Quali sichtlich zufrieden und erzählt: «Meine erste Runde war sehr gut, ich weiss nicht, ob ich da noch viel hätte zulegen können.»

Aber das erledigte sich von selber, wie Piastri erzählt: «Ich habe mich in der Anbremszone der ersten Kurve ganz leicht verschätzt, aber dort kannst du dir keine Fehler erlauben, daher also Verbremser, und damit war die Chance dahin, mich zu verbessern.»

Im Artikel erwähnt

Dahin ist vielleicht auch bald Platz 3. Denn nach der Quali musste der 25-Jährige WM-Dritte von 2025 bei der Rennleitung antraben. Dort wird er Garry Connelly (Australien), Mathieu Remmerie (Belgien), Tonio Liuzzi und Iacopo Arcangeli (beide Italien) erklären müssen, was er sich in Q1 gedacht hat, als er in der ersten Kurve vor dem heranschiessenden Liam Lawson (Red Bull Racing) herumgondelte.

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Normalerweise kennt die Rennpolizei da keine Gnade, durchaus denkbar, dass dies (je nach Einschätzung der Regelhüter) eine Strafversetzung von drei oder fünf Rängen geben wird für Piastri.

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Oscar meint: «Ich bin mit P3 zufrieden, denn es ist eine Weile her, dass ich da vorne mitmischen konnte.»

So lange ist das allerdings gar nicht her: Piastri war vor zwei Rennwochenenden in Ungarn ebenfalls Drittschnellster. Dazu auch beim Saisonstart in Australien.

Oscar weiter: «Der Windschatten ist hier sehr kraftvoll. Wir mussten das perfekt timen. Wir versuchten, einen guten Zug zu erwischen, aber dann war ich in der ersten Kurve zu hungrig, und schon blockierte ein Rad.»

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Zur Lawson-Situation sagt Oscar: «Der Speed-Unterschied unter den Autos ist gewaltig, ich kam eben aus der Box, ich habe Lawson zu spät gesehen.»

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