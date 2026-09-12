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Zarco einsichtig nach Vergehen im Qualifying: «Die Strafe ist berechtigt»

Der letzte Punkt im Sprintrennen von Misano ging nicht an LCR-Pilot Johann Zarco - nach dem Auftakt in das Wochenende blieben Verbesserungen aus. Größerer Grund für Frust war jedoch ein anderer.

MotoGP

Johann Zarco (10.) vor Teamkollege und Rookie Diogo Moreira
Johann Zarco (10.) vor Teamkollege und Rookie Diogo Moreira
Foto: Gold and Goose
Johann Zarco (10.) vor Teamkollege und Rookie Diogo Moreira
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Der fünfte Platz in der ersten Einheit am Freitag in Misano, im Zeittraining mit einem achten Platz der direkte Einzug ins Q2: Der Auftakt ins Wochenende des San-Marino-Events der MotoGP verlief nach Maß für Johann Zarco. Der Samstag entwickelte sich jedoch weniger erfolgreich für den LCR-Frontmann: «Ich bin frustriert vom Vormittag, denn da ist es mir nicht gelungen, auf den tollen Freitag noch einen draufzusetzen.» Im FP2 hatte sich der negative Trend angedeutet, im Qualifikationstraining reichte es ebenfalls nicht mehr für einen Platz unter den ersten Zehn für den Franzosen.

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Der größte Dämpfer folgte dann nach dem Qualifikationstraining: Der 36-Jährige muss für den Grand Prix am Sonntag eine Grid-Strafe hinnehmen, zu Beginn des Q2 hatte er Marco Bezzecchi auf einer schnellen Runde behindert. Für Zarco ein weiterer Grund für Frust: «Die zweite Startreihe war definitiv möglich, doch die habe ich verpasst. Dass ich dazu Bez nicht wahrgenommen habe, war mein Fehler. Die Strafe ist berechtigt.» Damit wird der Mann mit der Nummer 5 das Sonntagsrennen, statt von Rang 11, nur von Startplatz 14 aus in Angriff nehmen müssen.

Willkommen zum Rennwochenende in Misano
Willkommen zum Rennwochenende in Misano
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Streckenposten
Streckenposten
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
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Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez führt das Feld an
Alex Márquez führt das Feld an
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Luca Marini
Das Bike von Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
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Joan Mir
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Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
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Foto: Gold & Goose
Pol Espargaró
Pol Espargaró
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fermin Aldeguer
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sprint - Marco Bezzecchi, Marc Márquez & Jorge Martin
Sprint - Marco Bezzecchi, Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Auf Rang 10 fuhr der populäre Franzose im Sprintrennen, direkt hinter Markenkollege Luca Marini. Ein Angriff auf die letzte Punkteplatzierung war jedoch außer Reichweite für den zweimaligen Moto2-Weltmeister: «Ich bin ein paar gute Runden gefahren. Aber nicht gut genug, um Marini abzufangen. Ich hatte die Hoffnung, noch einen Zähler einzufahren, aber wir hatten Schwierigkeiten.» Schwierigkeiten, die aus der Reifenwahl resultierten. Zarco zählte zu den Piloten, die noch in der Startaufstellung vom weichen auf den mittelharten Hinterreifen wechselten.

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Eine Wahl, die sich nicht auszahlte, mit der Zarco aber leben konnte: «Es ist wie beim Boxen. Wenn du kämpfst, dann musst du akzeptieren, auch mal Schläge einstecken zu müssen. Darauf hat man keine Lust, aber es gehört dazu. Und auch wenn wir keinen Punkt geholt haben – dafür gab es gute Daten», rundete der lange verletzte Routinier sein Tagesfazit ab.

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