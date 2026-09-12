SMX Playoff 1: Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt vor Ken Roczen (Suzuki)
Mit Siegen in beiden Läufen gewann Star-Racing-Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan das erste SMX Playoff im Schlamm von Columbus (Ohio) vor Ken Roczen (Suzuki) und Jorge Prado (KTM).
Erstes SMX Playoff in Columbus (Ohio): Nach den anhaltenden Regenfällen in den Vormittagsstunden wurden die Trainings-Sessions abgesagt. Der Tag ging direkt mit dem Rennen der nicht direkt qualifizierten Wildcard-Piloten los. Shane McElrath (Beta) zog den Holeshot und gewann das Rennen vor Jason Anderson (Suzuki), Mitchell Harrison (Kawasaki), Cornelius Toendel (Kawasaki) und Colt Nichols (Suzuki), die sich für die Playoff-Finals qualifizierten. Für den schweizerischen Yamaha-Privatier Valentin Guillod war der Tag nach Platz 9 beendet.
Lauf 1, Holeshot Prado, Deegan gewinnt
Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jorge Prado, der ja bekanntermaßen kein Liebhaber von Schlammrennen ist, zog den Holeshot und führte das Rennen vor Haiden Deegan (Yamaha), Joey Savatgy (Honda) und Ken Roczen (Suzuki) an. Roczen überholte noch in der ersten Runde Savatgy und kurze Zeit später auch Prado. Damit lag er auf Platz 2, hatte aber schon 6 Sekunden Rückstand. Roczen fuhr sehr solide und sicher und verkürzte seinen Rückstand auf 4 Sekunden, doch auch Deegan machte an der Spitze kaum Fehler. Damit fuhr Roczen die letzten Runden auf Sicherheit und begnügte sich mit dem zweiten Platz vor Prado und Ferrandis.
Hunter Lawrence komplett neben der Spur
Hunter Lawrence, der als Führender in die SMX-Playoffs startete, haderte massiv mit den Bedingungen und stürzte mehrfach. Der frisch gekürte Motocross-Champion beendete den ersten Lauf auf Platz 21. Im zweiten Rennen lief es auf Platz 8 etwas besser, aber insgesamt holte der Australier auf Gesamtrang 15 nur 8 Punkte und fiel damit in der Tabelle von Platz 1 auf 6 zurück.
Zweiter Lauf: Roczen attackiert
Den Holeshot zum zweiten Lauf zog Haiden Deegan vor Cornelius Toendel, Jorge Prado und Ken Roczen. Roczen zögerte nicht lange, übernahm Platz 2 und attackierte sofort den führenden Deegan. 'Dangerboy' ging volles Risiko, nahm unter den schlammigen und glatten Bedingungen einen Doppelsprung in einem Satz und stieg bei der Landung beinahe ab. Jason Anderson (Suzuki) nahm den Zielsprung einfach, während der nachfolgende Malcolm Stewart doppelt sprang und auf Anderson landete. Anderson musste das Rennen mit einer Armverletzung aufgeben.
Roczen bleibt im Titelkampf
Unter den schwierigen und schlammigen Bedingungen kam es zu zahlreichen Überrundungen. Ken Roczen setzte mehrmals zum Überholen von Deegan an, als vor ihm immer wieder Nachzügler auftauchten und er vom Gas gehen musste. Am Ende warf ihn dann noch ein kleiner Sturz zurück, sodass er sich mit Platz 2 begnügte, in der Tabelle aber damit von Platz 10 auf 4 vorrückte. Zur Spitze hat der Thüringer jetzt nur noch einen Rückstand von 8 Punkten, was angesichts der Verdopplung und Verdreifachung der kommenden Punkterträge wenig ist.
Jorge Prado übernimmt die Tabellenführung
Cooper Webb kam im zweiten Lauf auf Platz 3 ins Ziel, Jorge Prado wurde Vierter. Mit einem 3-4-Ergebnis beendete der Spanier den Tag auf dem 3. Podiumsplatz und übernahm damit auch die Tabellenführung in der SMX-WM.
Nächster Stopp: Kalifornien
In der kommenden Woche geht es in Carson mit der zweiten Playoff-Runde weiter. Dort kann dann die doppelte Zahl an Punkten geholt werden.
Ergebnis SMX Playoff, Columbus:
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-1, 2 Punkte
Ken Roczen (D), Suzuki, 2-2, 4
Jorge Prado (E), KTM, 3-4, 7
Cooper Webb (USA), Yamaha, 9-3, 12
Joey Savatgy (USA), Honda, 8-5, 13
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 4-9, 13
Aaron Plessinger (USA), KTM, 10-6, 16
Shane McElrath (USA), Beta, 13-7, 20
Jordon Smith (USA), Triumph, 12-11, 23
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 7-16, 23
Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 6-21, 27
SMX-Meisterschaftsstand nach Playoff 1 von 3:
Jorge Prado (E), KTM, 42 Punkte
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 40, (-2)
Cooper Webb (USA), Yamaha, 38, (-4)
Ken Roczen (D), Suzuki, 34, (-8)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 33, (-9)
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 32, (-10)
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 28, (-14)
Aaron Plessinger (USA), KTM, 22, (-20)
Eli Tomac (USA), KTM, 22, (-20)
Jordon Smith (USA), Triumph, 21, (-21)
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