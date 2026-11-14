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Meilenstein von Lewis Hamilton: Das sagt Formel-1-Champion Kimi Antonelli

Lewis Hamilton hat in Interlagos seinen 400. GP-Einsatz bestritten. Der Meilenstein des siebenfachen Weltmeisters wurde im Fahrerlager diskutiert. Auch F1-Champion Kimi Antonelli äusserte sich dazu.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Formel-1-Champion Kimi Antonelli will es Lewis Hamilton gleichtun
Formel-1-Champion Kimi Antonelli will es Lewis Hamilton gleichtun
Foto: Charniaux / XPB Images
Formel-1-Champion Kimi Antonelli will es Lewis Hamilton gleichtun
© Charniaux / XPB Images

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Für Lewis Hamilton war der jüngste Grand Prix in São Paulo ein ganz besonderer Termin. Denn mit der Teilnahme am Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace erreichte er, was vor ihm nur Altmeister Fernando Alonso geschafft hat: Der siebenfache Weltmeister hat seinen 400. GP bestritten.

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Allerdings besteht beim Erreichen des Meilensteins ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden GP-Stars: Im Gegensatz zum Asturier, der vergangene Woche in Brasilien seinen 445. Formel-1-Renneinsatz bestritten hat, nahm sich Hamilton keine Auszeit, er absolviert gerade seine 20. GP-Saison in Folge.

Im Fahrerlager von Interlagos war Hamiltons 400. GP-Start natürlich ein Thema und auch Formel-1-Champion Kimi Antonelli äusserte sich dazu. Der 20-Jährige, der mindestens bis 2041 weiterfahren muss, um in die 400-GP-Gruppe zu kommen, schwärmte: «Er ist unglaublich. Zunächst einmal ist es beachtlich, wie er in seinem Alter noch diese Höchstleistungen abruft – genauso wie Fernando.»

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«Dass er immer noch mit demselben Hunger und derselben Entschlossenheit ans Werk geht, ist gleichermassen cool und inspirierend. Und es ist auch ein gutes Zeichen für mich. Ich bin erst 20 und ich hoffe, dass ich im Alter von 41 Jahren immer noch Formel-1-Rennen bestreiten und an der Spitze mitkämpfen werde», erklärte der Mercedes-Pilot.

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«Es ist unglaublich, was Lewis erreicht hat, er hat bereits viele Rekorde gebrochen und tut das immer noch. Ich bin sehr glücklich, dass ich gegen ihn kämpfen kann – das ist ein grosses Privileg. Ich hoffe auf viele weitere Duelle in der Zukunft», ergänzte Antonelli, der beim Mercedes-Werksteam das Cockpit von Hamilton übernommen hatte, als dieser zu Ferrari wechselte.

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