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Rückkehrer Joan Mir (Honda) musste aufgeben: «Natürlich bin ich frustriert»

Joan Mir (Honda) hatte beim Malaysia-GP sein Comeback. Sein MotoGP-Wochenende verlief positiv – bis auf das Rennen am Sonntag, in dem er in Runde 9 das Handtuch werfen musste.

MotoGP

Joan Mir fuhr bis zur Aufgabe ein starkes Rennen
Joan Mir fuhr bis zur Aufgabe ein starkes Rennen
Foto: Gold and Goose Photography
Joan Mir fuhr bis zur Aufgabe ein starkes Rennen
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Joan Mir war überglücklich, dass er nach einer siebenwöchigen Zwangspause beim MotoGP-Event in Malaysia sein Comeback geben konnte. Der Honda-Pilot war aufgrund einer Erkrankung – sein Sehvermögen war beeinträchtigt und er litt an extremer Müdigkeit – lange Zeit außer Gefecht. Er verpasste die Grands Prix in Österreich, Japan, Indonesien und Australien.

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Der Weltmeister von 2020 war in Sepang zurück, und er war auf Anhieb schnell. Im Zeittraining am Freitag schaffte er als Zehnter den direkten Einzug ins Q2 am Samstag. Im Qualifying stellte er seines RC213V auf Startplatz 11, den Sprint beendete er auf Rang 16.

Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Joan Mir: «Ich dachte, es wäre besser»

Im Grand Prix am Sonntag erwischte Joan Mir einen soliden Start – nach der ersten Runde war er auf Platz 10 zu finden. Diese Position konnte er danach über mehrere Runden halten, doch nach neun Umläufen war Schluss – Mir steuerte die Box an und ließ es bleiben. «Wir hatten mit den Ärzten bereits besprochen, dass ich aufhören würde, falls mir aufgrund der Hitze und dieser schwierigen Bedingungen schwindelig werden sollte. Und in Runde 9 wurde mir tatsächlich ein bisschen schwindelig. Ich hatte die Situation nicht mehr ganz im Griff und habe mich daher entschieden, aufzuhören. Wir werden weiter daran arbeiten und hoffentlich die Situation so schnell wie möglich in den Griff bekommen», berichtete der Mallorquiner in der anschließenden Medienrunde. Könnte es sein, dass alles nur wegen der Hitze schwieriger war? «Ich weiß es nicht. Ich habe so hart daran gearbeitet, in eine bessere Situation zu kommen. Wir müssen jetzt alles noch einmal genau unter die Lupe nehmen und unsere Situation analysieren, denn das Wochenende bis einschließlich Sonntag verlief wirklich gut – sogar besser, als wir erwartet hatten. Es ist sehr schade, und natürlich bin ich frustriert, aber ich bleibe konzentriert darauf, gemeinsam mit dem Team diese Situation zu verstehen und zu meistern.»

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Nächste Woche geht es mit dem Katar-GP weiter. Die meisten Fahrer sind nicht begeistert, dort zu fahren. «Wir wissen, dass die Situation dort nicht besonders gut ist. Wenn wir dorthin fahren, dann wahrscheinlich nicht, weil wir es wollen. Das ist zumindest mein Eindruck», stellte Mir klar. «Aber mehr noch als über Katar selbst denke ich gerade über mich selbst nach. Wie man sich vorstellen kann, bin ich ein wenig enttäuscht, weil ich so hart daran gearbeitet habe, hier in einer guten Situation zu sein. Ich dachte, es wäre besser.»

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01

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Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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20

40:14,236

1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

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20

+6,759

1:59,777

19

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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20

+11,259

1:59,693

17

07

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

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Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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20

+17,790

2:00,050

13

09

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Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

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10

10

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