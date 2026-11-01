Live-Ticker Mexiko-GP: Antonelli vor WM-Titel, irres Ferrari-Duell

Niemand im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt hat Zweifel, denn die Wahrscheinlichkeit ist erdrückend: An diesem 1. November 2026 wird sich Kimi Antonelli mit 20 Jahren zum jüngsten Fahrer-Weltmeister machen.

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Siegchancen haben Fahrer von allen vier Top-Teams: Lewis Hamilton (Ferrari) von Pole-Position, dahinter George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull Racing) und selbst Lando Norris (McLaren).

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie sich die Action auf der mexikanischen Traditionsstrecke entwickelt.

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