Lewis Hamilton über Kimi Antonelli: Wie ein Champion den anderen einstuft

Das hat schon seine Ironie: Lewis Hamilton träumt vom achten WM-Titel, um den grossen Michael Schumacher zu überflügeln, aber nun steht ihm ausgerechnet sein Mercedes-Nachfolger Kimi Antonelli im Weg.

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An diesem 1. November 2026 schreibt der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli ein Stück Formel-1-Geschichte: In aller Wahrscheinlichkeit wird er an diesem Tag zum jüngsten Weltmeister in 77 Jahren Königsklasse, er ist beim Titelgewinn mehr als drei Jahre jünger als Sebastian Vettel 2010 in Abu Dhabi.

Der Ironie nicht genug: Ausgerechnet jene zwei Fahrer, die Antonelli (rein mathematisch) noch am Titelgewinn hindern können, stehen beim Mexiko-GP in der ersten Startreihe – Lewis Hamilton (erste GP-Pole mit Ferrari) und Kimis Mercedes-Stall- und -Titelrivale George Russell.

Die beiden Engländer wissen: Der WM-Zug ist längst abgedampft. Selbst wenn einer von ihnen gewinnt, reichen dem jungen Bologneser lächerliche zwei WM-Punkte, um den Titel sicherzustellen.

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Ein Blick auf die Saison 2026 zeigt: Abgesehen von Rennen, in welchen Kimi durch Defekte oder Kollisionen zurückgeworfen wurde, ist er nie schlechter als Fünfter gewesen.

Lewis Hamilton im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: «Kimi muss einfach das tun, was er schon die ganze Saison über tut – sich auf ein Rennen ums andere konzentrieren und immer versuchen, das bestmöglich Ergebnis zu erzielen. Er wird auch weiterhin so toll fahren wie das ganze Jahr.»

«Was mich angeht, so will ich natürlich gewinnen, vor allem aber dazu beitragen, dass wir den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM sicherstellen.»

George Russell ergänzt: «Es ist unvermeidlich, dass Kimi den Titel gewinnen wird, höchstwahrscheinlich an diesem Wochenende. Ich will die Saison stark beenden. Den Titelgewinn hatte ich schon lange abgehakt.»

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Lewis Hamilton hat hier in Mexiko zwei Mal den Titel sichergestellt, 2017 und 2018, mit Mercedes. Nun ist die Reihe am jungen Kimi. Hamilton sagt weiter: «Für mich ist es grossartig zu sehen, wie ein junger Fahrer wie Kimi vom kleinen Kind, das hinten in der Garage steht und auf ein Autogramm hofft, bis in die Formel 1 kommt und mich in einem Team ersetzt, für das ich lange Jahre gefahren bin und das ich geliebt habe.»

«Die Karriere von Kimi ist wirklich bemerkenswert. Er hatte ein hartes, herausforderndes erstes Jahr in der Formel 1, und dann diese Steigerung 2026, in einer Saison, in welcher er fast fehlerlos ist.»

«Sebastian Vettel hat das selber gesagt – Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden. Ich finde es toll, dass er der jüngste Champion aller Zeiten sein wird. Es ist doch einfach phänomenal, was er in so jungem Alter erreicht hat.»

«Kimi Antonelli hat eine strahlende Zukunft vor sich. Ich bin dankbar, dass ich in einer Ära Rennen fahren kann, um so etwas zu erleben. Ich hoffe wirklich, dass wir in Zukunft einige gute Kämpfe haben werden, denn dieses Jahr passierte das eigentlich nicht. Er ist uns auf den Geraden in der Regel einfach davongeflogen. Ich hoffe, dass wir ihm nächstes Jahr ein bisschen mehr Paroli bieten können und es wirklich auf das Rennhandwerk ankommt.»

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