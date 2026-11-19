Las Vegas war bislang für den erfolgreichsten Formel-1-Piloten keine Reise wert. Lewis Hamilton (41) wurde 2023 bei der Rückkehr der Königsklasse ins Spieler-Mekka Siebter, 2024 sprang P2 hinter seinem Mercedes-Teamgefährten George Russell heraus, das einzige Glanzlicht, 2025 folgte mit Ferrari Rang 8.

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Die Quali wurde in der Regel zur Qual: Startplatz 10 2023 und 2024 mit Mercedes, P19 mit Ferrari 2025, als ausgerechnet der Superstar schon im ersten Teil des Abschlusstrainings ausschied – autsch!

Die Aussichten für Las Vegas 2026: Ferrari hat grundsätzlich ein Siegerauto, aber die Italiener müssten daraus mehr machen. Und Lewis Hamilton wird eine Stunde Abstimmungsarbeit verlieren, weil Ferrari im ersten Training den Reservisten Dino Beganovich ans Lenkrad setzen wird; dies, um der FIA-Regel zu genügen, wonach jeder Stammfahrer zwei Mal pro Saison durch einen Nachwuchsfahrer ersetzt werden muss.

Was Hamilton retten kann: Der jüngste Wetterbericht besagt, dass es im ersten Training nass, für den Rest des Wochenendes aber trocken sein wird.

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Auf dem Papier ist der Strip Circuit von Las Vegas keine Ferrari-Bahn: Auf der langen Geraden fällt der Power-Nachteil der Italiener ins Gewicht, zudem baut der rote Renner mehr Luftwiderstand auf als die windschlüpfigen Autos von Red Bull Racing und Mercedes.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

In zwei der vergangenen drei Rennen hat Lewis Hamilton lautstark über den Rennstall und seinen Stallgefährten geschimpft. Aber Lewis sagt: «Wenn Charles das Helmvisier herunterklappt, dann will er so gewinnen wie ich auch. Aber wir kennen unsere Grenzen und auch unsere Verantwortung. Wir arbeiten ständig an der Kommunikation, und teilweise standen mir nicht alle Informationen zur Verfügung. Aber wir ziehen wir alle am gleichen Strick.»

Hamilton sagt vor dem GP-Wochenende im Spieler-Mekka: «Es ist kalt hier, das wird ein Riesenthema sein. Man kann auch nicht viel dagegen tun. Vielleicht kannst du ein wenig mit dem Reifendruck spielen, mehr nicht. Die Fahrer werden versuchen, die Walzen vielleicht über zwei Runden aufzuwärmen. Das haben wir schon 2025 hier erlebt.»