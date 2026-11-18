Wie schwierig es ist, in der Formel 1 keine Fehler zu machen, weiss Lewis Hamilton genau. Der Ferrari-Star, der mit sieben WM-Kronen zusammen mit Michael Schumacher den Titel-Rekord in der Königsklasse hält, bestreitet bereits seine 20. Saison in der Formel 1. Und er kann sich noch gut an die harsche Kritik erinnern, die er schon in seiner Anfangszeit bekommen hatte.

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Dieser sind auch seine jungen Gegner ausgesetzt, und das ärgert den Rekord-GP-Sieger. In Brasilien machte er seinem Unmut Luft, und erklärte: «Ich sehe viele ehemalige Formel-1-Fahrer oder auch ältere GP-Kollegen, die über die jungen Leute herziehen. Und obwohl sie etwas Ähnliches durchgemacht haben, zeigen sie kein Mitgefühl. Ich will seit jeher sicherstellen, dass ich nicht zu dieser Art von Fahrer werde.»

Deshalb bemühe er sich, die jungen Fahrer zu loben, wenn sie es verdient haben, beteuerte der Ferrari-Star. «Es ist beeindruckend zu sehen, dass all diese jungen Fahrer, auch jene weiter hinten in der Startaufstellung, jede Woche wieder antreten, trotz des enormen Drucks, der auf ihren Schultern lastet», erklärte er weiter.

Als Rennfahrer sei man natürlich privilegiert, räumte Hamilton gleichzeitig ein. «Aber es ist eine grosse Herausforderung, in der Formel 1 mitzukämpfen und sich nach Tiefschlägen immer wieder aufzuraffen. Ich finde, sie alle tun das mit viel Demut und auf eine würdevolle Art und Weise. Klar machen sie auch Fehler, das ist ja auch die Königsklasse des Motorsports. Es ist das schwierigste Umfeld, und es ist so leicht, Fehler zu machen. Es wäre ein Leichtes, es einfach sein zu lassen. Aber ich weiss, wie es ist, sich wieder aufraffen und weitermachen zu müssen. Das respektiere ich sehr.»

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