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Die Berichterstatter trauten bereits im vergangenen Jahr ihren Augen nicht, als McLaren zusammen mit dem Auktionshaus «RM Sotheby's» eine ungewöhnliche Versteigerung ankündigte: Unter den Hammer kam einer der aktuellen GP-Renner, schon Monate bevor er überhaupt enthüllt worden war.

Es war das erste Mal, dass ein Fan mit dem entsprechenden Budget die Gelegenheit bekam, ein GP-Auto zu kaufen, bevor es überhaupt in einem Formel-1-Rennen im Einsatz war. Und die gutbetuchten Formel-1-Fans liessen sich nicht zweimal bitten. Am Ende wurde der GP-Renner MCL40, mit dem Lando Norris oder Oscar Piastri in diesem Jahr auf Punktejagd geht, für 11'480'000 US-Dollar (Rund 10,465 Mio. Euro) versteigert.

Und weil die Auktion ein voller Erfolg war, kann nun auch das nächste Formel-1-Fahrzeug aus der Rennwagenschmiede in Woking erworben werden. Die Versteigerung des MCL41, in dem Norris und Piastri auch im nächsten Jahr in der Königsklasse an den Start gehen werden, findet im Rahmen der «Abu Dhabi Collector's Week» statt, die am 9. Dezember und damit kurz nach dem WM-Finale im Wüstenstaat über die Bühne gehen wird.

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Bei allen Kult-Rennen als McLaren-Gast live dabei

Der Meistbietende kommt nicht nur in den Genuss, einen künftigen GP-Renner bestehend aus Chassis und Antriebsstrang von Mercedes AMG High Performance Powertrains zu besitzen und diesen im Rahmen von ausgewiesenen Demo-Runs und Track-Days zu bewegen – unterstützt von einem Team aus Ingenieuren und Mechanikern von McLaren Racing. Er darf sich auch über exklusiven Zugang zum McLaren-Racing-Team freuen und wird eingeladen, Zak Brown, Lando Norris und Oscar Piastri zu treffen sowie vor Saisonstart 2027 das weltberühmte Formel-1-Werk in Woking zu besichtigen.

Darüber hinaus wird der Besitzer des MCL41 zur Präsentation sowie zu zwei Rennen eingeladen, eines davon wird der ikonische Monaco-GP Sein. Zudem wird er bei den 24 Stunden von Le Mans und beim Indianapolis 500 Gast von McLaren sein.