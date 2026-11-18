An diesem Wochenende findet der 73. Macau Grand Prix auf den Straßenschluchten der Zockermetropole statt. Die Veranstaltung bringt GT-Fahrzeuge, Formelboliden, Tourenwagen und Superbikes zusammen und gehört zu den legendärsten Veranstaltungen im internationalen Motorsport.

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Erneut steht der FIA GT World Cup auf dem Zeitplan der Traditionsveranstaltung. 18 Fahrzeuge von neun Herstellern bilden ein hochkarätiges Teilnehmerfeld.

So werden unter anderem die DTM-Stars Kelvin van der Linde, Luca Engstler, Maro Engel, Lucas Auer und Thomas Preining an den Start gehen. Dazu startet unter anderem Porsche-Star Laurin Heinrich oder Youngster wie der ADAC GT Masters-Pilot Jamie Day.

Alle Sitzungen der Rennserien über das komplette Rennwochenende können im offiziellen Livestream des Macau Grand Prix auf YouTube verfolgt werden. Die Sitzungen des FIA GT World Cup, des FIA Formula 4 World Cup und des FIA Formula Regional World Cup können im Stream der FIA verfolgt werden.

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Zeitplan FIA GT World Cup Macau

19.11.2026:

5:15 - 5:45 Uhr - Training 1 FIA GT World Cup

8:15 - 8:45 Uhr - Training 2 FIA GT World Cup 20.11.2026:

8:50 - 9:20 Uhr - Qualifying 1 FIA GT World Cup

9:40 - 10:05 Uhr - Qualifying 2 FIA GT World Cup

21.11.2026:

7:35 - 8:40 Uhr - Qualifying Race FIA GT World Cup (12 Runden)

22.11.2026:

5:35 - 6:50 Uhr - Main Race FIA GT World Cup (16 Runden)





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