Im Livestream: So könnt ihr den FIA GT World Cup in Macau Live verfolgen
An diesem Wochenende steht der FIA GT World Cup auf dem legendären Guia Circuit in Macau an. SPEEDWEEK.com verrät euch, wie ihr das legendäre Rennwochenende in den Straßenschluchten verfolgen könnt.
An diesem Wochenende findet der 73. Macau Grand Prix auf den Straßenschluchten der Zockermetropole statt. Die Veranstaltung bringt GT-Fahrzeuge, Formelboliden, Tourenwagen und Superbikes zusammen und gehört zu den legendärsten Veranstaltungen im internationalen Motorsport.
Erneut steht der FIA GT World Cup auf dem Zeitplan der Traditionsveranstaltung.
So werden unter anderem die DTM-Stars Kelvin van der Linde, Luca Engstler, Maro Engel, Lucas Auer und Thomas Preining an den Start gehen. Dazu startet unter anderem Porsche-Star Laurin Heinrich oder Youngster wie der ADAC GT Masters-Pilot Jamie Day.
Alle Sitzungen der Rennserien über das komplette Rennwochenende können im
Zeitplan FIA GT World Cup Macau
19.11.2026:
5:15 - 5:45 Uhr - Training 1 FIA GT World Cup
8:15 - 8:45 Uhr - Training 2 FIA GT World Cup
20.11.2026:
8:50 - 9:20 Uhr - Qualifying 1 FIA GT World Cup
9:40 - 10:05 Uhr - Qualifying 2 FIA GT World Cup
21.11.2026:
7:35 - 8:40 Uhr - Qualifying Race FIA GT World Cup (12 Runden)
22.11.2026:
5:35 - 6:50 Uhr - Main Race FIA GT World Cup (16 Runden)
Es gilt zu beachten, dass es auf dem Guia Circuit traditionell zu zahlreichen Unfällen und Verschiebungen im Zeitplan kommt. Plant daher etwas mehr Zeit ein.
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