Lange hatte der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista den Wechsel in eine nationale Meisterschaft ausgeschlossen, doch nun deutet alles darauf hin, dass er für 2027 in der US-Superbike-Serie MotoAmerica andockt .

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«Es stimmt, dass ich Kontakte geknüpft habe, um nächstes Jahr in Amerika zu fahren», bestätigte Bautista im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com. «Ich habe auch in der BSB nachgefragt. Von CF Moto habe ich hingegen kein richtiges Angebot, ich weiß aber, dass etwas in der Luft liegt . Fest steht: Ich werde nächstes Jahr Rennen fahren. Das Motorrad, das ich am besten kenne, ist die Ducati. Deshalb bevorzuge ich Ducati. Es ist aber nie zu spät, etwas Neues zu lernen.»

Alvaro Bautista dachte nicht freiwillig um

Woher kommt der Sinneswandel, dass nun auch Rennen unterhalb der Weltmeisterschaft für den 63-fachen SBK-Laufsieger interessant sind? «Das kam ganz ähnlich wie damals, als meine MotoGP-Karriere zu Ende ging», schilderte Bautista. «Ich will Rennen fahren, weil ich immer noch gute Leistungen bringen kann und die nötige Geschwindigkeit habe. Ich musste in die Superbike-WM gehen, weil ich in der MotoGP keine Möglichkeit mehr hatte. Meine Saison 2026 war seltsam , gegen Ende habe ich aber gezeigt, dass ich nach wie vor über Potenzial verfüge. Wenn alles passt, kann ich schnell sein. Ich habe als Fahrer immer noch einiges zu bieten und fühle mich körperlich wie geistig gut. Deshalb will ich weiterhin Rennen fahren. Würde ich zuhause bleiben, hätte ich das Gefühl, dass ich meine Zeit verschwende. Also habe ich mich hingesetzt und mir überlegt, welche Optionen ich habe. Die Realität ist, dass ich in die MotoAmerica oder BSB gehen muss, wenn ich fahren will. Sonst muss ich zuhause bleiben. Ich habe nicht meine Meinung geändert, ich muss aber realistisch sein mit den Optionen, die ich habe.»

BSB und MotoAmerica sind nicht wie die Meisterschaft in Deutschland. alvaro bautista

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«Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, dass ich in einer nationalen Meisterschaft fahren will», betonte der am 21. November 42-Jährige. «Gleichzeitig ist aber beispielsweise die nationale Meisterschaft in Deutschland nicht dasselbe wie die BSB oder MotoAmerica. BSB und MotoAmerica sind auf einem hohen Niveau, aus diesen Meisterschaften kommen Fahrer in die WM. Das sind keine normalen Landesmeisterschaften. Für mich sind diese beiden Championate eher so etwas wie eine Weltmeisterschaft für jene Fahrer, die aus verschiedenen Gründen nicht in der WM dabei sein können. Ich glaube nicht, dass das Level dort niedriger ist – es ist anders. Die Strecken sind anders und die technischen Regeln. Glücklicherweise muss ich in diesen Serien nicht mit Zusatzgewichten herumfahren . Das gibt mir die Chance, mein Motorrad bestmöglich zu bewegen. Von diesem Standpunkt aus gesehen ist es keine schlechte Idee, dass ich dort antrete. Dort kann ich unter den gleichen Voraussetzungen wie alle anderen fahren.»

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Toni Elias schwärmt Alvaro Bautista vor

Bautista abschließend: «Es stimmt, dass mich das Team Strack Racing kontaktiert hat. Sie traten bislang mit Yamaha an, denken aber über den Markenwechsel nach. Sie bereiten alles vor, ich weiß aber nicht genau, wie weit die Verhandlungen sind. Ich möchte noch im November einen Vertrag abschließen, damit ich ruhige Weihnachtsfeiertage habe. Toni Elias hat mir schon vor drei Monaten geschrieben, dass ich in die USA kommen soll. Dort wäre es super, das Leben großartig und ich würde es sehr genießen. Er will mich unterstützen und mir helfen – ich habe mich bedankt.»