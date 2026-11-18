Alvaro Bautista zum Umdenken gezwungen: Die brutale Realität holte ihn ein
Als Alvaro Bautista klar wurde, dass er in der Superbike-WM 2027 nicht dabei sein wird, sprang er über seinen Schatten und orientierte sich neu. SPEEDWEEK.com verriet er exklusiv die Beweggründe.
Lange hatte der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista den Wechsel in eine nationale Meisterschaft ausgeschlossen, doch nun deutet alles darauf hin, dass er für 2027
«Es stimmt, dass ich Kontakte geknüpft habe, um nächstes Jahr in Amerika zu fahren», bestätigte Bautista im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com. «Ich habe auch in der BSB nachgefragt. Von CF Moto habe ich hingegen kein richtiges Angebot, ich weiß aber,
Alvaro Bautista dachte nicht freiwillig um
Woher kommt der Sinneswandel, dass nun auch Rennen unterhalb der Weltmeisterschaft für den 63-fachen SBK-Laufsieger interessant sind? «Das kam ganz ähnlich wie damals, als meine MotoGP-Karriere zu Ende ging», schilderte Bautista. «Ich will Rennen fahren, weil ich immer noch gute Leistungen bringen kann und die nötige Geschwindigkeit habe. Ich musste in die Superbike-WM gehen, weil ich in der MotoGP keine Möglichkeit mehr hatte.
BSB und MotoAmerica sind nicht wie die Meisterschaft in Deutschland.
alvaro bautista
«Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, dass ich in einer nationalen Meisterschaft fahren will», betonte der am 21. November 42-Jährige. «Gleichzeitig ist aber beispielsweise die nationale Meisterschaft in Deutschland nicht dasselbe wie die BSB oder MotoAmerica. BSB und MotoAmerica sind auf einem hohen Niveau, aus diesen Meisterschaften kommen Fahrer in die WM. Das sind keine normalen Landesmeisterschaften. Für mich sind diese beiden Championate eher so etwas wie eine Weltmeisterschaft für jene Fahrer, die aus verschiedenen Gründen nicht in der WM dabei sein können. Ich glaube nicht, dass das Level dort niedriger ist – es ist anders. Die Strecken sind anders und die technischen Regeln. Glücklicherweise muss ich in diesen Serien
Toni Elias schwärmt Alvaro Bautista vor
Bautista abschließend: «Es stimmt, dass mich das Team Strack Racing kontaktiert hat. Sie traten bislang mit Yamaha an, denken aber über den Markenwechsel nach. Sie bereiten alles vor, ich weiß aber nicht genau, wie weit die Verhandlungen sind. Ich möchte noch im November einen Vertrag abschließen, damit ich ruhige Weihnachtsfeiertage habe. Toni Elias hat mir schon vor drei Monaten geschrieben, dass ich in die USA kommen soll. Dort wäre es super, das Leben großartig und ich würde es sehr genießen. Er will mich unterstützen und mir helfen – ich habe mich bedankt.»
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