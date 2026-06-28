Live-Ticker Österreich-GP: So störte Max Verstappen die Mercedes-Party

Heiss, heisser, Red Bull Ring: Wie zuvor in Barcelona war das Reifen-Management auch in der Steiermark ein Leitthema. Und fast hätte Lokalheld Max Verstappen seinen fünften Österreich-GP-Siege erobert!



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Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie sich die Action auf dem Red Bull Ring entwickelte, mit dem zweiten Saisonsieg von George Russell und Max Verstappen auf P2 vor WM-Leader Kimi Antonelli.