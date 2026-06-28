Formel-1-Weltmeister Lando Norris (McLaren/6.): «Das haben wir verdient»

Zu Beginn des Red Bull Ring-Qualifyings schien McLaren im Konzert der Grossen mitzugeigen: Norris im ersten Quali-Segment Zweitschnellster, im zweiten dann Drittschnellster, Oscar Piastri zu diesem Zeitpunkt auf Platz 2 hinter Kimi Antonelli.

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Aber im Mehrkampf der Top-Ten zum Schluss verblasste Papaya: Norris nur auf P6, Piastri auf P7. Was ist passiert?

Formel-1-Weltmeister Lando Norris redet nicht um den heissen Brei herum: «Das haben wir verdient. Wir stehen dort, wo wir hingehören.»

«Ich schätze, dass alle mehr von uns erwartet hatten – sogar wir selbst haben wahrscheinlich mehr erwartet. Aber man hat gesehen, wie knapp es war.»

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«Ich fand, meine Runde fühlte sich ziemlich gut an. An einem solchen Tag braucht es eine ziemlich verrückte Runde, um vielleicht ein paar Plätze gutzumachen, aber solche Tage kommen nicht oft vor, und es ist schwierig, das volle Potenzial aus unserem Auto zu holen.»

«Also müssen wir wieder einmal damit zufrieden sein, dass wir so nah an der Spitze liegen. Man hofft einfach, dass einige vor dir keine perfekte Runde hinlegen und ein Fehler machen. Doch das war dieses Mal nicht der Fall. Also sind wir genau da, wo wir hingehören. So einfach ist das.»

Was wird im Österreich-GP passieren, den Norris 2025 gewinnen konnte? Lando: «Es wird wohl unglaublich heiss, und der Reifenverschleiss wird ein entscheidender Faktor sein, ähnlich wie in Barcelona. Mit kluger Strategie und makellosen Boxenstopps kann viel passieren. Wenn wir das gut hinbekommen und jede sich bietende Chance nutzen, sind wir in der Lage, einen Podestplatz einzufahren.»