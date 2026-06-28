Abflug von Max Verstappen: Isack Hadjar liefert mögliche Crash-Ursache

Mit dem Abflug in der neunten Kurve sorgte Max Verstappen für viel Aufregung in der Schlussphase des Qualifyings zum Österreich-GP. Der vierfache Weltmeister war auf seiner letzten schnellen Runde, als er im Q3 die Kontrolle über seinen Dienstwagen verlor und durchs Kiesbett in die Streckenbegrenzung schlitterte.

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Die Frage, was zum Unfall führte, wurde nach der Zeitenjagd laut, und Verstappens Teamkollege Isack Hadjar hatte eine Vermutung, was den Abflug des 71-fachen GP-Siegers verursacht hat. Der Franzose erklärte auf die entsprechende Frage: «Ich glaube, er hatte ein Problem mit dem Straight-Mode, das nicht richtig funktionierte.»

«Das hat mit den umfangreichen Upgrades zu tun», ist der 21-Jährige überzeugt. Er selbst hatte auch kein leichtes Spiel und musste sich am Ende mit dem achten Platz begnügen. «Ich fühle mich einfach überhaupt nicht wohl im Auto und der Rückstand auf die Spitze ist ziemlich gross, sogar grösster als noch in Barcelona.»

Deshalb habe ihn sein achter Platz überrascht, gestand Hadjar daraufhin. «Ich hatte das ganze Wochenende hindurch kein gutes Gefühl auf der Bremse, und ich hatte mühe mit dem Energie-Management und der Balance. Angesichts dieser Sorgen war der achte Platz ein vernünftiges Ergebnis», stellte er sich selbst ein gutes Zeugnis aus.

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