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Formel-1-Weltmeister Lando Norris: «Die Leistung ist ziemlich schlecht»

Lando Norris musste sich im Qualifying zum Heim-GP auf dem Silverstone Circuit mit dem sechsten Platz begnügen. Der Brite erklärte, mit welchen Gegnern er rechnet – und wer ausser Reichweite ist.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris: «Wir sind einfach überall langsam»
Lando Norris: «Wir sind einfach überall langsam»
Foto: Moy / XPB Images
Lando Norris: «Wir sind einfach überall langsam»
© Moy / XPB Images

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Lando Norris ist einer der Lokalmatadoren auf dem Silverstone Circuit, der McLaren-Star hat sogar eine eigene Tribüne am britischen Traditionskurs, die seit dem Start des Wochenendes gut gefüllt ist. Die Fans des Formel-1-Weltmeisters mussten im GP-Qualifying allerdings ums Weiterkommen ihres Lieblingsfahrers zittern. Denn im Q2 kam er nicht über den neunten Platz hinaus, nachdem er das Q1 bereits auf dem elften Platz abgeschlossen hatte.

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Am Ende belegte der 26-Jährige den sechsten Platz, von Kimi Antonellis Pole-Zeit trennten ihn mehr als siebeneinhalb Zehntel. Dass er der schnellere der beiden McLaren-Piloten war, tröstete ihn nicht wirklich, wie sich nach der Zeitenjagd zeigte. Norris sagte über seine Leistung: «Die Leistung ist mit Blick auf die Abstände zu den Jungs vor mir ziemlich schlecht.»

«Ich dachte, meine letzte schnelle Runde sei ziemlich stark, und es war auch die mit Abstand beste Zeit, die ich geschafft habe, sie war fünf Zehntel schneller als die vorherigen Versuche. Ich kann also froh sein, dass ich nicht 1,3 sec von der Spitze entfernt bin. Es war auch eine gute Runde, ich glaube, ich habe alles herausgeholt, was möglich ist», schilderte der elffache GP-Sieger.

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«Wir sind einfach überall langsam. Ich denke, wir haben das Auto in einigen Bereichen verbessern können, aber wir müssen verstehen, warum wir auf den Geraden so langsam sind. Und wir waren auch in jeder Kurve langsam unterwegs. Das Auto ist einfach nicht so effizient. Uns fehlt es an Abtrieb und der Luftwiderstand ist auch zu gross», klagte der Champion. «Wir sind sowohl in den Highspeed-Passagen als auch in den langsameren Abschnitten nicht schnell. Das zeigt einfach, wer ein gutes Auto hat – und auf uns trifft das nicht zu.»

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Auf die Frage, was er im Rennen mit seinem Fahrzeug ausrichten kann, erwiderte er: «Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ich werde versuchen, einen guten Start hinzulegen, das war auch im Sprint hilfreich. Ich weiss nicht, wie ich sonst auf dem dritten Platz hätte landen können mit einem Rückstand von sieben Zehntelsekunden pro Runde. Das sit verrückt. Wir werden schauen, was möglich ist, realistisch gesehen ist wohl der fünfte Platz das Höchste der Gefühle. Ich werde versuchen, die Red Bull Racing-Jungs zu schlagen, sie sind unser Hauptgegner. Die Ferrari- und Mercedes-Piloten sind deutlich schneller, das ist einfach nur blöd.»

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Lando Norris

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