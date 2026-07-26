Live-Ticker Ungarn-GP: Norris vor Verstappen, Klatsche für Ferrari

Das war toller Autosport! Lando Norris fuhr von Pole zum Sieg, aber sein Teamgefährte Oscar Piastri machte ihm zwischendurch das Leben schwer. Max Verstappen eroberte einen sensationellen zweiten Platz, dank eines klugen Schachzugs von Red Bull Racing, Kimi Antonelli baut seinen WM-Vorsprung mit Platz 3 aus.

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Wie sich die ganze Action auf dem Hungaroring entwickelt hat, das können Sie hier in unserem Live-Ticker nachlesen.