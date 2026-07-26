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Lando Norris mit erster Pole nach 246 Tagen! Ist das der Wendepunkt?

Nach gut acht Monaten startet Lando Norris (McLaren) im Formel-1-GP von Budapest erstmals wieder von der Pole-Position. Ist dieses Erfolgserlebnis der Wendepunkt für die Mission Titelverteidigung?

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lando Norris fuhr am Samstag auf Pole
Lando Norris fuhr am Samstag auf Pole
Foto: XPB
Lando Norris fuhr am Samstag auf Pole
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Der Vorjahresweltmeister kann doch noch ganz vorne stehen! Lando Norris schnappte sich mit einer starken Runde im richtigen Moment am Samstag die Pole-Position für den Ungarn-GP. Für Norris ist es die erste Pole des Jahres, also auch die erste als Weltmeister. Zuletzt startete er 2025 in Las Vegas von ganz vorne (und wurde dann nach dem Rennen disqualifiziert). Norris' Mission Titelverteidigung läuft in dieser Saison eher mau – McLaren liegt einfach zu weit hinten im Vergleich zu WM-Leader Mercedes und den Herausforderern von Ferrari, die zuletzt aufdrehten und aufholten.

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«Wird ein langes Rennen»

Ist diese erste Pole-Position des Jahres nun der Wendepunkt für Norris? Der Brite winkt ab: «Warten wir mal ab. Es ist nur das Qualifying und es wird noch ein langes Rennen. Und es wird ein schwieriges Rennen werden.» Durch eine Strafe für Lewis Hamilton startet nun Hamiltons Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc neben Norris aus der ersten Startreihe. Auch keine leichte Aufgabe. Sein Teamkollege Oscar Piastri ist durch die Strafen (auch Kimi Antonelli kassierte plus drei Startplätze) nach vorne gerückt, startet nun als Dritter hinter direkt in der Reihe hinter Norris.

Positive Entwicklung aus Spa mitgenommen

Für Norris ist die Performance in Budapest eher keine Wende, sondern eine Fortsetzung: «Wenn wir jetzt mal die Woche zurückgehen nach Spa: Da hatte ich definitiv nicht das Tempo für die Pole, aber schon dafür, ums Podium oder vielleicht den Sieg mitzufahren. Das hat nicht natürlich nicht geklapppt. Aber es ist natürlich schön, dass sich das auf dieses Wochenende übertragen hat.»

Im Artikel erwähnt

Auch die Upgrades, die McLaren nach Budapest mitgebracht hat (unter anderem einen neuen Unterboden) haben sich ausgezahlt: «Unser Potenzial hat sich in ein Ergebnis umgewandelt. Das ist sehr gut für die Motivation und die Atmosphäre im Team.» Wie große Schritte ein Team in dieser Saison mit einem einzigen Upgrade-Paket machen kann, hat sich diese Saison mehrmals gezeigt: McLaren in Miami, Ferrari um Monaco und Barcelona herum…

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Pole zeigt den Fortschritt

Norris mahnt aber auch: «Man kann sich nicht einfach auf ein gutes Qualifying verlassen. Ich brauche auch ein gutes Rennen. Danach ist erst mal Sommerpause, aber danach müssen wir das noch mehrere Male wiederholen. Wir haben hart gearbeitet. Wir wussten, dass wird zurücklagen, aber wir machen Fortschritt. Und das Qualifying hat das definitiv gezeigt.»

So sieht nach den Strafen für Lewis Hamilton und Kimi Antonelli (jeweils +3 Plätze) das Starterfeld der F1 für den Ungarn-GP aus (Top-8):

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull Racing)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

7. Kimi Antonelli (Mercedes)

8. Isack Hadjar (Red Bull Racing)

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

69

+1 Runde

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1

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