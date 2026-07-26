Lando Norris mit erster Pole nach 246 Tagen! Ist das der Wendepunkt?

Der Vorjahresweltmeister kann doch noch ganz vorne stehen! Lando Norris schnappte sich mit einer starken Runde im richtigen Moment am Samstag die Pole-Position für den Ungarn-GP. Für Norris ist es die erste Pole des Jahres, also auch die erste als Weltmeister. Zuletzt startete er 2025 in Las Vegas von ganz vorne (und wurde dann nach dem Rennen disqualifiziert). Norris' Mission Titelverteidigung läuft in dieser Saison eher mau – McLaren liegt einfach zu weit hinten im Vergleich zu WM-Leader Mercedes und den Herausforderern von Ferrari, die zuletzt aufdrehten und aufholten.

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«Wird ein langes Rennen»

Ist diese erste Pole-Position des Jahres nun der Wendepunkt für Norris? Der Brite winkt ab: «Warten wir mal ab. Es ist nur das Qualifying und es wird noch ein langes Rennen. Und es wird ein schwieriges Rennen werden.» Durch eine Strafe für Lewis Hamilton startet nun Hamiltons Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc neben Norris aus der ersten Startreihe. Auch keine leichte Aufgabe. Sein Teamkollege Oscar Piastri ist durch die Strafen (auch Kimi Antonelli kassierte plus drei Startplätze) nach vorne gerückt, startet nun als Dritter hinter direkt in der Reihe hinter Norris.

Positive Entwicklung aus Spa mitgenommen

Für Norris ist die Performance in Budapest eher keine Wende, sondern eine Fortsetzung: «Wenn wir jetzt mal die Woche zurückgehen nach Spa: Da hatte ich definitiv nicht das Tempo für die Pole, aber schon dafür, ums Podium oder vielleicht den Sieg mitzufahren. Das hat nicht natürlich nicht geklapppt. Aber es ist natürlich schön, dass sich das auf dieses Wochenende übertragen hat.»

Auch die Upgrades, die McLaren nach Budapest mitgebracht hat (unter anderem einen neuen Unterboden) haben sich ausgezahlt: «Unser Potenzial hat sich in ein Ergebnis umgewandelt. Das ist sehr gut für die Motivation und die Atmosphäre im Team.» Wie große Schritte ein Team in dieser Saison mit einem einzigen Upgrade-Paket machen kann, hat sich diese Saison mehrmals gezeigt: McLaren in Miami, Ferrari um Monaco und Barcelona herum…

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Pole zeigt den Fortschritt

Norris mahnt aber auch: «Man kann sich nicht einfach auf ein gutes Qualifying verlassen. Ich brauche auch ein gutes Rennen. Danach ist erst mal Sommerpause, aber danach müssen wir das noch mehrere Male wiederholen. Wir haben hart gearbeitet. Wir wussten, dass wird zurücklagen, aber wir machen Fortschritt. Und das Qualifying hat das definitiv gezeigt.»

So sieht nach den Strafen für Lewis Hamilton und Kimi Antonelli (jeweils +3 Plätze) das Starterfeld der F1 für den Ungarn-GP aus (Top-8):