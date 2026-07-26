Mirko Bortolotti sorgt für Debütsieg des Lamborghini Temerario GT3 in DTM

Erstmals gewinnt der Lamborghini Temerario GT3 in der DTM! Der 2024er DTM-Champion gewinnt vom Fahrzeug vom Grasser Racing Team durch eine perfekte Boxenstoppstrategie und einem schnellen zweiten Pflichtstopp. Bortolotti setzte sich vom sechsten Startplatz durch.

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Rang zweu belegt Tabellenführer Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. Auf den siegreichen Lamborghini fehlten dem Tabellenführer 3,027 Sekunden.

Durch einen Fehler beim zweiten Stopp verlor Thomas Preining die Führung und dem fast sicher geglaubten Sieg. Der Österreicher komplettierte schlussendlich die Podestränge, nachdem er in den letzten Runden sich hart gegen Marco Wittmann verteidigen musste.

Nach rund einer halben Stunde setzte leichter Regen in der Motorsport Arena Oschersleben ein. Doch zunächst war es zu wenug Regen, um das Asphaltband in eine Rutschbahn zu verwandeln. Der Niederschlag hörte zudem auch auch nach wenigen Minuten wieder auf.

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Alle Höhepunkte vom Sonntags-Rennen der DTM:

Ergebnis DTM Oschersleben Rennen 2 (Top 10):

Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3 Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3 Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3 Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3 Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

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