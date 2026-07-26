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Mirko Bortolotti sorgt für Debütsieg des Lamborghini Temerario GT3 in DTM

Erstmals gewinnt der Lamborghini Temerario GT3 in der DTM! Mirko Bortolotti setzt sich im zweiten Rennen in Oschersleben vom sechsten Startplatz durch.

Jonas Plümer

Von

DTM

Mirko Bortolotti siegt in Oschersleben
Mirko Bortolotti siegt in Oschersleben
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Mirko Bortolotti siegt in Oschersleben
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Erstmals gewinnt der Lamborghini Temerario GT3 in der DTM! Der 2024er DTM-Champion gewinnt vom Fahrzeug vom Grasser Racing Team durch eine perfekte Boxenstoppstrategie und einem schnellen zweiten Pflichtstopp. Bortolotti setzte sich vom sechsten Startplatz durch.

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Rang zweu belegt Tabellenführer Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. Auf den siegreichen Lamborghini fehlten dem Tabellenführer 3,027 Sekunden.

Durch einen Fehler beim zweiten Stopp verlor Thomas Preining die Führung und dem fast sicher geglaubten Sieg. Der Österreicher komplettierte schlussendlich die Podestränge, nachdem er in den letzten Runden sich hart gegen Marco Wittmann verteidigen musste.

Im Artikel erwähnt

Nach rund einer halben Stunde setzte leichter Regen in der Motorsport Arena Oschersleben ein. Doch zunächst war es zu wenug Regen, um das Asphaltband in eine Rutschbahn zu verwandeln. Der Niederschlag hörte zudem auch auch nach wenigen Minuten wieder auf.

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Alle Höhepunkte vom Sonntags-Rennen der DTM:

TV-Programm

Ergebnis DTM Oschersleben Rennen 2 (Top 10):

  1. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  2. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  3. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  4. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  5. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  6. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  7. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  9. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  10. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

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  5. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

39

57:30,754

1:24,768

25

02

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

39

+3,027

1:24,661

20

03

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

39

+3,431

1:24,355

19

04

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

+3,640

1:24,681

14

05

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+5,467

1:24,288

13

06

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

39

+8,103

1:24,452

10

07

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

39

+10,362

1:24,730

9

08

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

39

+11,594

1:24,650

8

09

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

39

+18,372

1:24,431

7

10

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

39

+18,803

1:24,675

6

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
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    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    24.–26.07.2026
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    Sachsenring, Deutschland
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  • Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
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  1. Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

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    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    24.–26.07.2026
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  3. Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
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    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
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    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
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