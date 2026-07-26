IRRC Supersport 1: Marek Cerveny siegt, Gary Johnson verfehlt Podium knapp

Marek Cerveny erwies sich einmal mehr als die dominierende Erscheinung in der IRRC Superport. Im belgischen Chimay drehte er bereits in den beiden Qualifikationssitzungen die schnellsten Runden und auch im ersten Rennen ließ er seinen Gegner keine Chance. Von der ersten bis zur letzten Runde war es der Tscheche, der das Teilnehmerfeld anführte.

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Cerveny musste allerdings sein gesamtes Können aufbieten, um Kevin de Haan hinter sich zu lassen. Der Niederländer lag mit seiner Yamaha lange im Windschatten des Triumph-Piloten, doch am Ende musste er sich knapp geschlagen geben.

Hinter dem einsam an der dritten Stelle liegenden Tschechen Petr Najman tobte ein unterhaltsamer Vierkampf zwischen dem Niederländer Ilja Caljouw (Yamaha), dem Briten Gary Johnson (Suzuki), dem Tschechen Matej Vit (Triumph) und dem Schweizer Mauro Poncini (Yamaha), bei dem eifrig die Positionen gewechselt wurden. Am Zielstrich hatte Caljouw vor Johnson, Vit und Poncini die Nase vorne.

Die Ehre des besten deutschen Teilnehmers ging dieses Mal an Sebastian Frotscher, der wie Johnson für das Team Schleizer Dreieck startet. Der Yamaha-Fahrer beendete das Rennen an der zehnten Stelle. Während Rico Vetter (Vetter Racing Performance by SIEVI) dieses Jahr erstmalig keine Zielflagge sah, wurde Jonas Stracke (Hepelmann Motorsport) unmittelbar vor Robert Rohde (Rossdörfer Racing Team) 13.

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Ergebnis IRRC Supersport, Rennen 1, Chimay, 26.07.

1. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 9 Runden in 15:24,427 min. 2. Kevin de Haan (NL)*, Yamaha, 0,715 sec zur. 3. Petr Najman (CZ), Triumph, +4,273 sec. 4. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5. Gary Johnson (GB), Suzuki. 6. Matej Vit (CZ), Triumph. Ferner: 7. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 10. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 13. Jonas Stracke (D), Yamaha. 14. Robert Rohde (D)*, Honda. *Gastfahrer (keine Punkte)