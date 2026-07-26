Sepang-Rückkehr fix! Bahrain-GP steigt in Malaysia – und heißt «Bahrain-GP»

Jetzt ist es offiziell: Wie hier auf SPEEDWEEK.com bereits berichtet , wird der Bahrain-GP tatsächlich am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt, also zwischen den Rennen in Baku und Singapur. Das wurde am Sonntagmittag des Ungarn-Wochenendes auch offiziell von der Formel 1, der FIA und der Rennstrecke in Sepang bestätigt.

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Sepang ist zurück in der Formel 1

Nach dem letzten GP 2017 ist die Rennstrecke nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur also zurück im Rennkalender der Formel 1 – zumindest für ein Event. Damit geht für viele Fans und auch einige Fahrer ein Wunsch in Erfüllung. Sepang hat viele Anhänger!

«Bahrain-GP in Malaysia» lautet der offizielle Name

Skurril: Das Rennen firmiert offiziell unter dem Namen «Bahrain-GP». Der ursprüngliche Bahrain-GP war ja eigentlich für den April geplant, musste aber in Folge des Kriegs im Nahen Osten zunächst abgesagt werden. Der offizielle Name des Events lautet: «Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia». Entsprechend kann man die Finanzierung zwischen den Zeilen lesen.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Wir freuen uns sehr, bestätigen zu können, dass Malaysia im Jahr 2026 den Grand Prix von Bahrain ausrichten wird. Einmal mehr hat der Sport seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich anzupassen, Lösungen zu finden und Ergebnisse zu liefern, und damit einen spannenden Moment für alle geschaffen, die die Formel 1 verfolgen.»

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Damit ist zumindest aus einem der vielen Kalender-Fragezeichen des Jahres 2026 ein Ausrufezeichen geworden. Der Bahrain-GP findet statt! Aus 24 Rennen waren 22 geworden – und jetzt wieder 23 (allerdings mit Fragezeichen hinterm Saisonfinale, siehe letzter Absatz). Für das Rennen in Saudi-Arabien, das ebenfalls ursprünglich für den April angesetzt war und wie das Bahrain-Rennen wegen des Iran-Kriegs abgesagt wurde, wird es aber wohl keine Nachholmöglichkeit geben. Der reguläre Kalender ist einfach zu eng. Und auch in Saudi-Arabien ist die Lage instabil.

Triple-Header Baku-Sepang-Singapur

Der Rennkalender für den Herbst sieht jetzt folgendermaßen aus: Aserbaidschan-GP in Baku am 26. September, Bahrain-GP in Malaysia am 4. Oktober und der Singapur-GP am 11. Oktober. Bei der weiten Reise von Baku nach Kuala Lumpur hilft, dass das Aserbaidschan-Rennen wegen eines Feiertags schon am Samstag stattfindet.

Ob die beiden Rennen zum Saisonfinale in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) wie geplant stattfinden können, hängt von der Lage in der Region ab. Derzeit scheint es schwer vorstellbar – allerdings ist die Lage im Nahen Osten volatil. Hinter den Kulissen wird an diversen Alternativen in Europa (neben Portimao kursiert nun vermehrt der Name Imola) und außerhalb gearbeitet für den Fall, dass der Nahost-Double-Header nicht möglich ist. In der offziellen Verkündung des Bahrain-GP in Malaysia heißt es: «Der Rest des Zeitplans bleibt unverändert.» Das dürfte also auch als offizielles Nein zu einem Saudi-Arabien-GP 2026 gelesen werden.