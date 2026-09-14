Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen (2.) hat Mitleid für Lando Norris (3.): «Das ist total fies»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat auf dem Madring einen bärenstarken Podestplatz errungen – P2. Danach zeigt er Mitgefühl für jenen Mann, der eigentlich hätte gewinnen müssen, Lando Norris.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris und Max Verstappen
Lando Norris und Max Verstappen
Foto: XPB
Lando Norris und Max Verstappen
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Manchmal gewinnt bei einem Formel-1-Rennen nicht der an diesem Tag schnellste Mann. Der Grosse Preis von Spanien auf dem neuen Madring ist solch ein Tag. Kimi Antonelli gewann vor Max Verstappen, aber jener Mann, der eigentlich souverän geführt hatte und zum Schluss rasant aufholte, der wurde nur Dritter – McLaren-Ass Lando Norris.

Werbung

Werbung

Max Verstappen zeigt Mitgefühl für den Engländer: «Die meisten von uns kennen solche Grands Prix, die nicht für dich laufen, obwohl du nichts falsch gemacht hast. Das ist total fies für Lando, der hier eigentlich hätte gewinnen müssen. Unterm Strich glaube ich – es gibt Rennen, in welchen du so etwas hinnehmen musst, und dann gibt es Rennen, die eher für dich laufen. Strassenkurse begünstigen solche Zufälligkeiten.»

Nur: Eine virtuelle Safety Car-Phase kam für den führenden Norris so unglücklich, dass McLaren ihn nicht rechtzeitig zum Reifenwechsel hereinholen konnte. Kimi Antonelli und Max Verstappen sagten Dankeschön, profitieren von wenig Zeitverlust bei VSC und rückten vor.

Im Artikel erwähnt

Norris kam zum Schluss den ersten beiden wieder näher, aber Aufholen und Überholen, das ist auf dem Madring etwas komplett Anderes.

Werbung

Werbung

«Was uns angeht, so haben wir heute wirklich das Beste aus dem Grand Prix gemacht. Das Pech von von Lando war heute mein Glück. Ich hatte nicht den Speed von Antonelli, und ich hatte ganz bestimmt nicht den Speed von Lando.»

TV-Programm

«Klar ist es schön, dass wir einen weiteren Podestplatz eingefahren haben, aber wir sind noch immer nicht schnell genug, um aus eigener Kraft ein Wörtchen um Siege mitreden zu können.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

56

+1 Runde

1:38,211

2

10

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

56

+1 Runde

1:38,114

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  4. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien