Max Verstappen (2.) hat Mitleid für Lando Norris (3.): «Das ist total fies»

Manchmal gewinnt bei einem Formel-1-Rennen nicht der an diesem Tag schnellste Mann. Der Grosse Preis von Spanien auf dem neuen Madring ist solch ein Tag. Kimi Antonelli gewann vor Max Verstappen, aber jener Mann, der eigentlich souverän geführt hatte und zum Schluss rasant aufholte, der wurde nur Dritter – McLaren-Ass Lando Norris.

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Max Verstappen zeigt Mitgefühl für den Engländer: «Die meisten von uns kennen solche Grands Prix, die nicht für dich laufen, obwohl du nichts falsch gemacht hast. Das ist total fies für Lando, der hier eigentlich hätte gewinnen müssen. Unterm Strich glaube ich – es gibt Rennen, in welchen du so etwas hinnehmen musst, und dann gibt es Rennen, die eher für dich laufen. Strassenkurse begünstigen solche Zufälligkeiten.»

Nur: Eine virtuelle Safety Car-Phase kam für den führenden Norris so unglücklich, dass McLaren ihn nicht rechtzeitig zum Reifenwechsel hereinholen konnte. Kimi Antonelli und Max Verstappen sagten Dankeschön, profitieren von wenig Zeitverlust bei VSC und rückten vor.

Norris kam zum Schluss den ersten beiden wieder näher, aber Aufholen und Überholen, das ist auf dem Madring etwas komplett Anderes.

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«Was uns angeht, so haben wir heute wirklich das Beste aus dem Grand Prix gemacht. Das Pech von von Lando war heute mein Glück. Ich hatte nicht den Speed von Antonelli, und ich hatte ganz bestimmt nicht den Speed von Lando.»

«Klar ist es schön, dass wir einen weiteren Podestplatz eingefahren haben, aber wir sind noch immer nicht schnell genug, um aus eigener Kraft ein Wörtchen um Siege mitreden zu können.»