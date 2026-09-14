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Alberto Surra (Ducati) nach Saisonhighlight: «Wir verbessern uns ständig»

Superbike-Rookie Alberto Surra mausert sich in der zweiten Saisonhälfte zu einem ernsthaften Konkurrenten. Vor seinem Heimrennen in Cremona zeigte der Ducati-Pilot in Magny-Cours seine beste Leistung.

Superbike WM

Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Nach zwei mageren Saisons mit Michael Rinaldi und Ryan Vickers gelang Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri für die Superbike-WM 2026 mit Alberto Surra wie zwischen 2021 und 2023 mit Axel Bassani ein Glücksgriff. Der erst 22-Jährige steigerte sich in seiner ersten Saison mit der Ducati V4R kontinuierlich und lieferte zuletzt in Magny-Cours seine bisher beste Performance ab.

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Als Vierter im Superpole-Race und als Fünfter im zweiten Lauf fuhr der Italiener erstmals in zwei Rennen in die Top-5, und zusammen mit Platz 8 im ersten Rennen stellen die gesammelten 25 WM-Punkte ebenfalls für Surra eine neue Bestmarke dar. Die Basis für ein erfolgreiches Rennwochenende legte Surra mit Startplatz 5 in der Superpole.

«Wir sind äußerst zufrieden mit dem vergangenen Rennwochenende», sagte Teamchef Lorenzo Mauri mit Genugtuung. «Am Samstag sicherten wir uns im ersten Rennen einen hervorragenden achten Platz, nachdem wir uns im Qualifying einen fünften Startplatz gesichert hatten. Heute erreichten wir dann einen fantastischen vierten Platz im Superpole-Rennen und einen brillanten fünften Platz im zweiten Rennen, womit unser Wochenende in Magny-Cours den bestmöglichen Abschluss fand. Außerdem verlassen wir Frankreich mit einem sehr wichtigen neunten Platz in der Weltmeisterschaftswertung, was uns große Zufriedenheit bereitet und die Qualität unserer Arbeit bestätigt.»

Im Artikel erwähnt

Das Saisonhighlight in Magny-Cours kommt für Motocorsa zum richtigen Zeitpunkt, um die eigene Fanbasis für das Heimrennen auf dem Cremona Circuit Ende September zu mobilisieren. Der Teamsitz in unmittelbarer Nähe zum Lago di Alserio ist 140 km von der Rennstrecke entfernt. Beim Cremona-Test in der vergangenen Woche bereitete man sich auf das zehnte Saisonmeeting vor.

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«Magny-Cours war ein großartiges Wochenende, und ich bin wirklich glücklich darüber», freute sich Surra. «Wir verbessern uns ständig: Es gibt zwar noch ein paar Dinge, an denen wir arbeiten müssen, aber wir schaffen es langsam, unsere harte Arbeit in wirklich gute Ergebnisse umzusetzen. Ich möchte dem gesamten Team für die Arbeit danken – es war ein äußerst positives Wochenende. Jetzt kann ich es kaum erwarten, nach Cremona zu kommen und ein weiteres Heimrennen zu erleben!»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

6

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