Max Verstappen: Michael Schumacher-Marke eingestellt, neues Ziel Hamilton
Max Verstappen hat in Malaysia seinen 72. Sieg errungen, alle für Red Bull Racing. Damit kommt er nun auf gleich viele Siege wie Michael Schumacher bei Ferrari. Nur Lewis Hamilton hat noch mehr.
Grosser Preis von Bahrain als Gast auf dem Sepang International Circuit von Malaysia: Nach 309 Tagen Durststrecke ist Max Verstappen wieder ein GP-Sieger.
Der 29-jährige Niederländer hat in Sepang seinen 72. GP-Erfolg sichergestellt, alle für Red Bull Racing. Erster Erfolg für RBR: in Spanien 2016. Damit ist Max auch einer von nur drei Fahrern in der F1-Historie, die über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren in jeder Saison Siege eingefahren haben.
Von 1992 bis 2006 gelang dies Michael Schumacher, von 2007 bis 2021 gelang dies Lewis Hamilton, nun also Max Verstappen von 2016 bis 2026.
Gleichzeitig hat Verstappen mit dem 72. für den gleichen Rennstall den grossen Schumi eingeholt: Auch Michael gewann 72 Mal für das selbe Team, für die Scuderia Ferrari (von Spanien 1996 bis China 2006).
Noch mehr Erfolge fürs gleiche Team hat nur ein Fahrer: Lewis Hamilton. Der Engländer, heute in Diensten von Ferrari, gewann 84 Mal für Mercedes, von Ungarn 2013 bis Belgien 2024.
Siege fürs gleiche Team: Die Top-Ten
Lewis Hamilton: 84 (Mercedes)
Michael Schumacher: 72 (Ferrari)
Max Verstappen: 72 (Red Bull Racing)
Sebastian Vettel: 38 (Red Bull Racing)
Ayrton Senna: 35 (McLaren)
Alain Prost: 30 (McLaren)
Nigel Mansell: 28 (Williams)
Jim Clark: 25 (Lotus)
Nico Rosberg: 23 (Mercedes)
Damon Hill: 21 (Williams)
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