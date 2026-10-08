Max Verstappen zu F1 ohne Ex-Teamchef Christian Horner: «Weniger stressig»

Christian Horner und Max Verstappen haben gemeinsam viele Erfolge gefeiert. Der Red Bull Racing-Star eroberte seine vier Fahrer-WM-Titel und 65 seiner 72 GP-Siege mit Christian Horner als Teamchef des Rennstalls aus Milton Keynes. Und der 52-jährige Brite schwang auch das Zepter bei Red Bull Racing, als Sebastian Vettel seine vier Fahrer-WM-Kronen einfuhr. Sechs Mal wurde das Team von Red Bull unter seiner Leitung Konstrukteursweltmeister.

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Nach mehr als 20 Jahren war dann am 9. Juli 2025 Schluss, Horner musste seinen Posten räumen und die Leitung Laurent Mekies überlassen, der bis heute in Milton Keynes die Aufgaben des Teamchefs und Geschäftsführers erfüllt. Verstappen verabschiedete sich mit netten Worten von seinem langjährigen Weggefährten. Er bedankte sich in den sozialen Medien bei Horner und erklärte: «Von meinem ersten GP-Sieg bis zu vier WM-Titelerfolgen – wir haben gemeinsam unglaubliche Erfolge gefeiert. Wir haben denkwürdige Rennsiege erobert und unzählige Rekorde gebrochen.»

Max Verstappen: Keine Lust auf Spannungen zwischen den Teams

Dennoch findet er klare Worte, wenn es um das Fehlen des früheren Teamchefs im Fahrerlager und entsprechende Comeback-Gerüchte geht. In einem Interview mit der «Press Association» erklärte Verstappen zur möglichen Rückkehr von Horner, der sich bekanntermassen Rivalitäten mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff und McLaren-CEO Zak Brown geliefert hatte: «Ganz ehrlich, ich mag es, wenn Leute miteinander auskommen. Es ist nicht schön, wenn es dauernd Spannungen gibt.»

Max Verstappen feierte viele Erfolge mit Christian Horner Foto: Moy / XPB Images Max Verstappen feierte viele Erfolge mit Christian Horner © Moy / XPB Images

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«Klar, von Aussen betrachtet finden das die Leute gut, aber ehrlich gesagt ist es besser, wenn man eine freundschaftliche Beziehung zwischen den Teams pflegt», fährt der 29-Jährige fort. «Es ist nicht ganz so pikant, aber mir gefällt es ganz gut, wie es derzeit ist und wie sich alle aktuell verhalten, um es mal so zu sagen. Es ist weniger stressig. Wir alle haben ein stressiges Leben, und wenn man da etwas Stress rausnehmen kann, ist das ganz gut.»

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Horner-Comeback lässt Verstappen kalt

Auch auf das mögliche Horner-Comeback, das immer wieder vorausgesagt wird, reagiert Verstappen verhalten. «Er hat gezeigt, dass er gute Arbeit leisten kann. Natürlich kursieren viele Gerüchte, und ich weiss nicht, wie viel davon wahr ist. Ich möchte auch nicht unhöflich klingen, aber das ist nicht mein Problem oder eine Sorge, die mich quält. Er möchte zurückkommen, und wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt, wird er das sicher tun. Aber ich weiss nicht, wo das sein wird.»