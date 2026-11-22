Die Startaufstellung von Las Vegas hatte es in sich. Denn in der ersten Startreihe reihten sich die beiden Erzfeinde Max Verstappen und George Russell ein – und im Rennen bekämpfte sich das Duo, das in der Vergangenheit schon mehrfach auf und neben der Piste aneinander geraten ist, mit aller Härte. Am Ende hatte der Red Bull Racing-Star die Nase vorn, er fuhr auf dem Las Vegas Strip Circuit seinen 75. GP-Sieg ein.

Werbung

Werbung

Russell, der dem Niederländer lange im Nacken sass, kreuzte die Ziellinie nur als Neunter, weil er in der 48. von 50 Rennrunden beim Überholversuch an seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli einen Fehler machte und in die Streckenbegrenzung fuhr. Der Brite konnte sich zwar aus seiner misslichen Lage befreien und noch zwei Punkte ins Ziel retten. Der Spott war ihm aber sicher – vor allem von Verstappen, den er tags zuvor nach einem Scharmützel im dritten Training wieder einmal kritisiert hatte.

Max Verstappen reagiert hämisch auf George Russells Fehler

Schon am Funk lachte Verstappen: «Haha, super gemacht! Mein Gott!» Und auch später in der FIA-Pressekonferenz, zu der er als Sieger antraben musste, hielt sich der vierfache Champion nicht zurück, als er auf die jüngsten Aussagen von Russell angesprochen wurde. «Die Sache ist die, er hat neben der Strecke viel zu sagen, und ehrlich gesagt kümmert mich das nicht, denn er ist so weit unter meinem Niveau.»

«Es macht deshalb keinen Sinn, darauf zu reagieren. Und heute hat das Karma zurückgeschlagen. Es war ehrlich gesagt fantastisch, als ich im Rückspiegel gesehen habe, was passiert ist. Ich dachte mir: 'Super, mein Tag wird immer besser.' Und als ich dann auch noch als Erster ins Ziel gekommen bin, war mein Tag perfekt», fügte der 75-fache GP-Sieger grinsend an.

Werbung

Werbung