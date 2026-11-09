Robert Kubica 2027 nicht mehr im privaten Ferrari-Hypercar
Der Pole verabschiedet sich vom Ferrari-Einsatz mit AF Corse in der FIA WEC. Aktuell ist aber noch unklar, wo Robert Kubica 2027 fahren wird. Auch sein Nachfolger bei AF Corse ist noch nicht bekannt.
Die Saison 2026 in der FIA WEC ist gerade
2027 wird der schnelle Pole aber nicht mehr im Ferrari-Hypercar antreten, wie er nun in einer Instagram-Meldung klar stellte: «Das letzte Rennen ist absolviert und die Saison ist zu Ende. Normalerweise ist es nicht meine Art, ein Fazit zu ziehen – und ich möchte das Jahr auch gar nicht zusammenfassen. Doch damit ihr Bescheid wisst. Das war mein letztes Rennen in Gelb. So ist es halt. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Danke für die Unterstützung. Wir sehen uns bald wieder.»
Highlight in dieser Zeit war auf jeden Fall der Gesamtsieg bei den 24 Hours of Le Mans 2025, den Kubica zusammen mit Philip Hanson und Yifei Ye feiern konnte. Welchen Rennwagen der Pole in der Saison 2027 steuern wird, ist aktuell noch nicht bestätigt. Ebenso unklar ist, wer 2027 den Platz von Kubica im privaten AF-Corse-Ferrari in der Hypercar-Klasse der FIA WEC einnehmen wird.
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