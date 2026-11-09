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Robert Kubica 2027 nicht mehr im privaten Ferrari-Hypercar

Der Pole verabschiedet sich vom Ferrari-Einsatz mit AF Corse in der FIA WEC. Aktuell ist aber noch unklar, wo Robert Kubica 2027 fahren wird. Auch sein Nachfolger bei AF Corse ist noch nicht bekannt.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Robert Kubica
Robert Kubica
Foto: Moy / XPB Images
Robert Kubica
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die Saison 2026 in der FIA WEC ist gerade mit einem Sieg von Cadillac in Monza zu Ende gegangen. Doch überall gehen die Blicke natürlich auch schon auf 2027. Dann wird Ferrari beispielsweise einen Nachfolger für den so erfolgreichen 499P herausbringen. Die Italiener waren mit dem 499P zuletzt mit drei Exemplaren in der FIA WEC unterwegs: Zwei (rote) Werks-Autos und ein (gelber) privat von AF Corse eingesetzter 499P. In diesem saß von 2024 bis 2026 auch Robert Kubica.

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2027 wird der schnelle Pole aber nicht mehr im Ferrari-Hypercar antreten, wie er nun in einer Instagram-Meldung klar stellte: «Das letzte Rennen ist absolviert und die Saison ist zu Ende. Normalerweise ist es nicht meine Art, ein Fazit zu ziehen – und ich möchte das Jahr auch gar nicht zusammenfassen. Doch damit ihr Bescheid wisst. Das war mein letztes Rennen in Gelb. So ist es halt. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Danke für die Unterstützung. Wir sehen uns bald wieder.»

Highlight in dieser Zeit war auf jeden Fall der Gesamtsieg bei den 24 Hours of Le Mans 2025, den Kubica zusammen mit Philip Hanson und Yifei Ye feiern konnte. Welchen Rennwagen der Pole in der Saison 2027 steuern wird, ist aktuell noch nicht bestätigt. Ebenso unklar ist, wer 2027 den Platz von Kubica im privaten AF-Corse-Ferrari in der Hypercar-Klasse der FIA WEC einnehmen wird.

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