Weitere Stimmen zum Saisonfinale 2026 der FIA WEC in Monza

Die Saison 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC) ist beendet: Beim Rennen in Monza konnten sich Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken über der ersten Saisonsieg von Cadillac freuen . Ferrari erreichte beim Heimspiel den dritten Platz und mit Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi (Toyota) stehen auch die Fahrer-Weltmeister fest. Hier nun weitere Stimmen der Piloten zum Rennen.

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Earl Bamber – Sieger im Cadillac V-Series.R

«Eine großartige Leistung von allen heute. Wir haben das ganze Jahr über hart gearbeitet und Schritt für Schritt Fortschritte gemacht. Auch bei Cadillac haben alle unglaublich hart gearbeitet. Wir hatten in Le Mans ein starkes Auto - und ich glaube, seitdem konnten wir den Schwung kontinuierlich weiter ausbauen. Der heutige Tag hat gezeigt, dass wir über die nötige Gelassenheit und das passende Team verfügen. Wir haben alles, was es braucht, um im nächsten Jahr in der Weltmeisterschaft ein ernstzunehmender Konkurrent zu sein.»

Alessandro Pier Guidi – Platz drei im Ferrari 499P

«Wir sind in Italien mit einem Podiumsplatz in die Saison gestartet und haben sie in Italien auch mit einem solchen beendet. Es war keine einfache Saison, und auch dieses Rennen verlief alles andere als unkompliziert. Wir haben versucht, alles zu geben. Ich glaube, das Auto hatte hier ein durchaus konkurrenzfähiges Tempo, aber in den direkten Duellen auf der Strecke waren wir leider nicht so schlagkräftig. Wir hatten Schwierigkeiten, andere Autos zu überholen, und landeten letztlich immer wieder hinter einem anderen Fahrzeug – wir steckten quasi im Verkehr fest. So lässt sich unser Rennverlauf im Grunde zusammenfassen. Dennoch ist es uns gelungen, vor unseren Fans einen Podiumsplatz zu erreichen.»

Loïc Duval – Platz vier im Peugeot 9X8

«Wir waren an diesem Wochenende wirklich mitten im Geschehen und konnten uns mit den Besten messen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Zeitweise durften wir sogar auf etwas mehr hoffen. Es war ein sehr enges Rennen, aber das Endergebnis spiegelt das Leistungsniveau wider, das wir an diesem Wochenende gezeigt haben. Wir hatten erwartet, dass uns diese Strecke etwas besser liegen würde, vor allem weil sie einen neuen Asphaltbelag erhalten hatte. Es ist großartig, die Saison auf diese Weise zu beenden. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber ich bin überzeugt, dass dieses starke Ergebnis für einen positiven Schwung im Team sorgen wird, während wir uns auf 2027 vorbereiten.»

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Kevin Magnussen – Platz sechs im BMW M Hybrid V8

«Es war ein wildes Rennen mit Höhen und Tiefen für uns. Leider habe ich eine Durchfahrtsstrafe erhalten, weil ich bei Gelb überholt habe, doch meine Teamkollegen haben das hervorragend wettgemacht. Wir sind hierhergekommen, um Platz zwei bei den Herstellern und Platz drei bei den Fahrern zu sichern. Beides ist uns gelungen. Daher können wir mit der Saison sehr zufrieden sein.»

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Sébastien Buemi – Weltmeister im Toyota TR010 Hybrid

«Es war hart, Le Mans mit dem Auto Nr. 8 nicht zu gewinnen, aber der Gewinn der Fahrer-Weltmeisterschaft entschädigt dafür. Heute wussten wir, dass wir lediglich das Auto Nr. 7 hinter uns lassen mussten, da wir einen komfortablen Vorsprung in der Gesamtwertung hatten. Doch man weiß ja nie, was passieren kann. Wir haben es geschafft, und ich genieße es nun sehr, mich als fünffacher Weltmeister zu fühlen. Es ist mir eine Freude, mir das Auto mit meinen beiden Teamkollegen zu teilen und Teil dieses Teams zu sein.»